Президент Киргизии поддержал военную операцию РФ на Украине

Путин и президент Киргизии обсудили ситуацию на Украине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Украина несет ответственность за срыв минских договоренностей, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он также поддержал решительные действия российской стороны по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороны по защите мирного населения Донбасса. Также они подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ.

МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». В Совете Европе было принято решение исключить Россию из состава организации.