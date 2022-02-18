Путин присвоил генеральские звания 74 силовикам

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские и адмиральские звания Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил 74 сотрудникам силовых ведомств специальные звания высшего начальствующего состава, высшие специальные звания и воинские звания высших офицеров. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

«Двадцать четыре полковника получили звания генерал-майора, а два капитана 1-го ранга — контр-адмирала. Кроме того, четверо высших офицеров получили звания генерал-лейтенанта, а один контр-адмирал — вице-адмирала. Четверо военнослужащих Росгвардии получили воинские звания генерал-майора, а один — генерал-лейтенанта», — сообщает «Ридус» со ссылкой на документ.

Также звания генерал-лейтенанта и генерал-майора полиции получили шесть сотрудников. Три сотрудника федеральной противопожарной службы получили звания генерал-майоров внутренней службы, один — генерал-лейтенанта.

Путин ранее присвоил звание Героя труда Российской Федерации главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Также орден Святого апостола Андрея Первозванного получил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

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Президент России Владимир Путин присвоил 74 сотрудникам силовых ведомств специальные звания высшего начальствующего состава, высшие специальные звания и воинские звания высших офицеров. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. «Двадцать четыре полковника получили звания генерал-майора, а два капитана 1-го ранга — контр-адмирала. Кроме того, четверо высших офицеров получили звания генерал-лейтенанта, а один контр-адмирал — вице-адмирала. Четверо военнослужащих Росгвардии получили воинские звания генерал-майора, а один — генерал-лейтенанта», — сообщает «Ридус» со ссылкой на документ. Также звания генерал-лейтенанта и генерал-майора полиции получили шесть сотрудников. Три сотрудника федеральной противопожарной службы получили звания генерал-майоров внутренней службы, один — генерал-лейтенанта. Путин ранее присвоил звание Героя труда Российской Федерации главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Также орден Святого апостола Андрея Первозванного получил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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