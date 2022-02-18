Путин присвоил генеральские звания 74 силовикам

Президент России Владимир Путин присвоил 74 сотрудникам силовых ведомств специальные звания высшего начальствующего состава, высшие специальные звания и воинские звания высших офицеров. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
«Двадцать четыре полковника получили звания генерал-майора, а два капитана 1-го ранга — контр-адмирала. Кроме того, четверо высших офицеров получили звания генерал-лейтенанта, а один контр-адмирал — вице-адмирала. Четверо военнослужащих Росгвардии получили воинские звания генерал-майора, а один — генерал-лейтенанта», — сообщает «Ридус» со ссылкой на документ.
Также звания генерал-лейтенанта и генерал-майора полиции получили шесть сотрудников. Три сотрудника федеральной противопожарной службы получили звания генерал-майоров внутренней службы, один — генерал-лейтенанта.
Путин ранее присвоил звание Героя труда Российской Федерации главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Также орден Святого апостола Андрея Первозванного получил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Президент России Владимир Путин присвоил 74 сотрудникам силовых ведомств специальные звания высшего начальствующего состава, высшие специальные звания и воинские звания высших офицеров. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. «Двадцать четыре полковника получили звания генерал-майора, а два капитана 1-го ранга — контр-адмирала. Кроме того, четверо высших офицеров получили звания генерал-лейтенанта, а один контр-адмирал — вице-адмирала. Четверо военнослужащих Росгвардии получили воинские звания генерал-майора, а один — генерал-лейтенанта», — сообщает «Ридус» со ссылкой на документ. Также звания генерал-лейтенанта и генерал-майора полиции получили шесть сотрудников. Три сотрудника федеральной противопожарной службы получили звания генерал-майоров внутренней службы, один — генерал-лейтенанта. Путин ранее присвоил звание Героя труда Российской Федерации главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Также орден Святого апостола Андрея Первозванного получил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.