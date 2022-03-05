За последние сутки народная милиция ДНР взяла под контроль села Знаменовка, Солнечная и Привольная Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Народная полиция ДНР обнаружила террористическую литературу и вооружение на территориях, брошенных бригадами ВСУ. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В ходе успешных наступательных действий на Волновахинском направлении, на бывших позициях 53 бригады {ВСУ} обнаружены личные вещи с идеологической литературой „Правого сектора“ (запрещенная экстремистская организация на территории РФ), что в очередной раз подтверждает приверженность украинских боевиков идеологии нацизма. Кроме того, на брошенных позициях были обнаружены самодельные образцы вооружения, в том числе минометы и гранатометы. Хочу отметить, что указанное вооружение идентично тому, что используется боевиками ИГИЛ (запрещенная террористическая организация на территории России) на Ближнем Востоке», — отметил Басурин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что националисты готовят провокацию с участием западных журналистов. Группировки размещают в жилых кварталах Харькова реактивные системы залпового огня. Таким образом они хотят вызвать ответный огонь по гражданскому сектору.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. После Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили основные националистические группировки на Украине. По данным ведомство, из-за этого Киев начал задействовать иностранных наемников.

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