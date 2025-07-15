В Европе обратили внимание на «бесчеловечные действия» властей Украины

Евросоюз не желает замечать бесчеловечные методы, применяемые властями Украины при мобилизации граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
«Шокирует и разочаровывает тот факт, что Брюссель и лидеры европейских стран не желают замечать бесчеловечный принудительный призыв на военную службу на Украине», — отметил Петер Сийярто, текст обращения опубликовали на его странице в соцсети X. Глава МИД Венгрии также выразил недоумение отсутствием реакции со стороны неправительственных организаций, правозащитников и независимых СМИ, напомнив о случае гибели этнического венгра на территории Украины. Венгр погиб после того, как отказался идти на фронт, что, по мнению министра, требует немедленного внимания и осуждения со стороны международного сообщества.
Сийярто поставил вопрос о нарушениях при мобилизации на Украине в контексте смерти 45-летнего жителя Закарпатья Йожефа Шебештена, имевшего венгерское гражданство. По данным Будапешта, в июне Шебештена задержали представители украинских силовых структур и насильно доставили в военкомат, где он подвергся избиению из-за отказа участвовать в боевых действиях. 6 июля мужчина скончался в больнице от полученных травм, а спустя три дня был похоронен в родном городе Берегово.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз осудить практику принудительного призыва в Украине и ввести санкции против ответственных лиц. Он подчеркнул, что государство, где гибнут люди из-за мобилизации, не может претендовать на членство в ЕС.
Украинские власти отвергли обвинения. Согласно заявлению командования Сухопутных войск Украины, причиной смерти Йожефа Шебештена стала тромбоэмболия легочных артерий, признаков насилия не обнаружено. Посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД для обсуждения инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.