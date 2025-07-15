В Европе обратили внимание на «бесчеловечные действия» властей Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в игнорировании бесчеловечности Киева
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Мировое сообщество должно осудить бесчеловечность украинской мобилизации, заявил Сийярто
Мировое сообщество должно осудить бесчеловечность украинской мобилизации, заявил Сийярто Фото:

Евросоюз не желает замечать бесчеловечные методы, применяемые властями Украины при мобилизации граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

«Шокирует и разочаровывает тот факт, что Брюссель и лидеры европейских стран не желают замечать бесчеловечный принудительный призыв на военную службу на Украине», — отметил Петер Сийярто, текст обращения опубликовали на его странице в соцсети X. Глава МИД Венгрии также выразил недоумение отсутствием реакции со стороны неправительственных организаций, правозащитников и независимых СМИ, напомнив о случае гибели этнического венгра на территории Украины. Венгр погиб после того, как отказался идти на фронт, что, по мнению министра, требует немедленного внимания и осуждения со стороны международного сообщества.

Сийярто поставил вопрос о нарушениях при мобилизации на Украине в контексте смерти 45-летнего жителя Закарпатья Йожефа Шебештена, имевшего венгерское гражданство. По данным Будапешта, в июне Шебештена задержали представители украинских силовых структур и насильно доставили в военкомат, где он подвергся избиению из-за отказа участвовать в боевых действиях. 6 июля мужчина скончался в больнице от полученных травм, а спустя три дня был похоронен в родном городе Берегово.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз осудить практику принудительного призыва в Украине и ввести санкции против ответственных лиц. Он подчеркнул, что государство, где гибнут люди из-за мобилизации, не может претендовать на членство в ЕС.

Украинские власти отвергли обвинения. Согласно заявлению командования Сухопутных войск Украины, причиной смерти Йожефа Шебештена стала тромбоэмболия легочных артерий, признаков насилия не обнаружено. Посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД для обсуждения инцидента.

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Евросоюз не желает замечать бесчеловечные методы, применяемые властями Украины при мобилизации граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. «Шокирует и разочаровывает тот факт, что Брюссель и лидеры европейских стран не желают замечать бесчеловечный принудительный призыв на военную службу на Украине», — отметил Петер Сийярто, текст обращения опубликовали на его странице в соцсети X. Глава МИД Венгрии также выразил недоумение отсутствием реакции со стороны неправительственных организаций, правозащитников и независимых СМИ, напомнив о случае гибели этнического венгра на территории Украины. Венгр погиб после того, как отказался идти на фронт, что, по мнению министра, требует немедленного внимания и осуждения со стороны международного сообщества. Сийярто поставил вопрос о нарушениях при мобилизации на Украине в контексте смерти 45-летнего жителя Закарпатья Йожефа Шебештена, имевшего венгерское гражданство. По данным Будапешта, в июне Шебештена задержали представители украинских силовых структур и насильно доставили в военкомат, где он подвергся избиению из-за отказа участвовать в боевых действиях. 6 июля мужчина скончался в больнице от полученных травм, а спустя три дня был похоронен в родном городе Берегово. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз осудить практику принудительного призыва в Украине и ввести санкции против ответственных лиц. Он подчеркнул, что государство, где гибнут люди из-за мобилизации, не может претендовать на членство в ЕС. Украинские власти отвергли обвинения. Согласно заявлению командования Сухопутных войск Украины, причиной смерти Йожефа Шебештена стала тромбоэмболия легочных артерий, признаков насилия не обнаружено. Посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД для обсуждения инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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