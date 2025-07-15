Лавров рассказал об истинном отношении Киева к своим гражданам

Лавров: киевские власти наплевательски относятся к украинцам
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Лавров обвинил Киев в наплевательском отношении к украинцам
Лавров обвинил Киев в наплевательском отношении к украинцам Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Отказ киевских властей от продолжения переговоров в стамбульском формате свидетельствует о безразличии к интересам граждан Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если Киев считает стамбульский формат исчерпанным, это доказывает его наплевательское отношение к украинцам», — отметил Сергей Лавров, его слова передает ТАСС. По словам министра, несмотря на противоположность меморандумов России и Украины, возможность для диалога сохраняется.

Ранее замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров. По его словам, если украинская сторона настаивает на немедленном прекращении огня, то российская приемлет его только после выполнения ряда требований. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Киев настаивает на приостановке огня для перевооружения и новых поставок.

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Отказ киевских властей от продолжения переговоров в стамбульском формате свидетельствует о безразличии к интересам граждан Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если Киев считает стамбульский формат исчерпанным, это доказывает его наплевательское отношение к украинцам», — отметил Сергей Лавров, его слова передает ТАСС. По словам министра, несмотря на противоположность меморандумов России и Украины, возможность для диалога сохраняется. Ранее замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров. По его словам, если украинская сторона настаивает на немедленном прекращении огня, то российская приемлет его только после выполнения ряда требований. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Киев настаивает на приостановке огня для перевооружения и новых поставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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