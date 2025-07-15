Лавров рассказал об истинном отношении Киева к своим гражданам

Отказ киевских властей от продолжения переговоров в стамбульском формате свидетельствует о безразличии к интересам граждан Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если Киев считает стамбульский формат исчерпанным, это доказывает его наплевательское отношение к украинцам», — отметил Сергей Лавров, его слова передает ТАСС. По словам министра, несмотря на противоположность меморандумов России и Украины, возможность для диалога сохраняется.
Ранее замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров. По его словам, если украинская сторона настаивает на немедленном прекращении огня, то российская приемлет его только после выполнения ряда требований. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Киев настаивает на приостановке огня для перевооружения и новых поставок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.