ВСУ оставила в руинах жилые пригороды Мариуполя

Фоторепортаж URA.RU из окрестностей города, где вместо приветствия спрашивают «Жив?»

05 марта 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Гуманитарная помощь РФ единственная надежда жителей пригорода Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия ДНР продолжает наступление на юге республики, а украинские войска, отступая, сравнивают с землей жилые пригороды Мариуполя. Корреспонденты URA.RU отправились в поселки, расположенные в десяти километрах от самой горячей точки ДНР и увидели там руины. Их оставили закрепившиеся в главном приазовском городе Донбасса ВСУ. Подробности — в материале URA.RU. От Донецка, который продолжает находиться под плотным огнем украинской артиллерии, до Новоазовска порядка 120 километров. Дорога к морю, по которой отправились корреспонденты URA.RU, относительно безопасна, поскольку идет в объезд основных горячек точек на южном направлении фронта. Однако чем ближе к Новоазовску, тем чаще можно заметить военную технику, направляющуюся в сторону Мариуполя, где идут ожесточенные бои. Бесконечные поля Донбасса, которые в мирное время должны быть засеяны, сейчас подготовлены лишь к боям. Укрепления, рвы и блокпосты можно заметить даже на подъезде к Новоазовску, где пока относительно безопасно. Самая частая надпись на воротах в зоне боевых действий. Но она не спасает от артиллерии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подъезжая к скромному приморскому городу, мы сразу же сворачиваем направо и движемся по уже привычно разбитым проселочным дорогам. Дорога ведет к селам Гнутово, Талаковка и Сартана. Последние несколько дней здесь шли ожесточенные бои, в ходе которых армия ДНР буквально выкурила отсюда украинскую армию и нацбатальоны, базировавшиеся здесь последние годы. Дорога к Гнутово находится в ужасном состоянии. По обочинам с обеих сторон лежат раскуроченные автомобили. Яркие красные указатели предупреждают, что здесь все усеяно минами и неразорвавшимися снарядами. Проезжаем уже второй брошенный блокпост. Делаем вывод, что линия соприкосновения некогда была именно здесь, но успешное продвижение донецких солдат сдвинуло фронт на десять-пятнадцать километров. Наши догадки подтверждает еще один пост — сверху табличка «Таможенная зона». Видимо, именно здесь во время перемирия располагалась официальная граница ДНР и Украины. Останавливаемся уточнить у солдат, можно ли ехать дальше. Отступая, ВСУ оставляют после себя одни руины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Вы кто? Журналисты? А чего ходите здесь без брони, парни? Там дальше обстановка не очень», — в ответ говорят нам. По реакции солдат понимаем, что дальше лучше не пренебрегать мерами безопасности. Именно здесь, некогда границе ДНР и Украины, проведена невидимая черта, за которую лучше не ступать без бронежилета. Это можно понять и по гулким раскатам «Града» где-то впереди. На въезде в Гнутово очередной блокпост. В почти брошенном людьми селе нас встречают солдаты армии ДНР и представители Минобороны РФ. Российские военные везут гуманитарную помощь местным жителям, оставшимся без продуктов, электричества и газа. В селе практически не осталось жителей — все сбежали от войны. Лишь на окраине села в старом покосившемся доме с пробитой крышей живет Сергей Алексеевич. Ему далеко за 80 лет. Дом он топит углем. Про электричество давно забыл. Благодарит военных за помощь и просит лишь о том, чтобы мы помогли ему отремонтировать жилище. Гуманитарная помощь единственная надежда для жителей Талаковки, оставшихся без еды, газа и электричества Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Впереди село Талаковка. На небольшой площадке возле разрушенного продуктового магазина собрались люди. Они выстроились в очередь возле военного грузовика с продуктами. ВСУ квартировались в Талаковке последние восемь лет и спешно бежали отсюда лишь после объявленной Россией специальной операции. После себя они оставили руины. То, что увидели здесь — для нас шок. В Талаковке сложно найти целый, не тронутый обстрелами дом. Посреди улиц зияют огромные воронки от снарядов. По словам местных жителей, последние несколько дней артиллерия ВСУ поливала «Градом» весь поселок. Осколками от снарядов здесь усеяны дороги. Военные РФ оказывают гуманитарную помощь жителям прифронтовых сел Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Ездить по улицам поселка опасно, колеса проколоть можно на осколках от снарядов», — говорит нам Алексей. Он, как и многие здесь, ждал прихода российских военных, несмотря на обещанную сельчанам мэром Мариуполя эвакуацию. «Отсюда же до Мариуполя около десяти километров. Мы фактически пригород. Бойченко (мэр Мариуполя) обещал нас эвакуировать, когда стало известно о начале спецоперации. Но обещать, ведь не значит сделать. Нас тут фактически бросили. И ладно бы оставили в покое, да ведь эти собаки по нам огнем стелили безбожно. Восемь лет они тут стояли, вели себя как хозяева. К людям относились, как к скоту. И напоследок решили отомстить», — рассказывает наш проводник. Власти Мариуполя обещали эвакуировать жителей пригородных сел, но бросили их под «Грады» ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В шумной очереди за гуманитарной помощью собралось около тридцати человек. Приветствие здесь начинается с вопроса «Жив?» Вторую неделю люди в Талаковке живут без электричества и газа. Уходя, армия Украины разграбила все продуктовые магазины, не оставив людям ничего. Добраться до большой земли отсюда тоже проблема. У многих нет транспорта, да и под регулярными обстрелами страшно перемещаться по дорогам. «Вы сами-то поглядите на повреждения домов. У вас вопросов не останется, с какой стороны нас бомбили. Все летело в эти дни со стороны Мариуполя. Мы сутками прятались по подвалам. Буквально позавчера тут так обстреливали „Градом“, что меня ударной волной в подвале отбросило в стену. Повредил шею и голову. Не знаю, как жив остался. Они же неподалеку отсюда на сопке располагались. Им оттуда прекрасный обзор на всю местность открывался. Так что никаких сомнений в том, что украинцы били прицельно, у меня нет. Еще бы несколько дней и нас тут всех сравняли бы с землей», — делится с нами еще один наш собеседник Саша. Люди здесь вынуждены выживать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU У многих жителей Талаковки в Мариуполе живет родня. Сейчас даже гуманитарная катастрофа, в которой они оказались, не может заглушить у них тревогу по близким, находящимся там. «У нас здесь связи никакой нет. Вы можете позвонить моей дочери? Она в Мариуполе сейчас. Узнать, как она там. Потом, может быть, приедете, передадите сообщение. Запишите, пожалуйста, ее номер. Почему, они не выпускают людей из города? Уж лучше сейчас здесь быть, чем там. Эти подонки здесь делали, что хотели. Ходили пьяные с оружием. С собаками на людей кидались. Даже представить не могу, что они могут устроить в городе сейчас, когда находятся в окружении. Им же наплевать на людей», — просит нас о помощи житель Талаковки. Жители пригородов Мариуполя ждут восстановления мира Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам местных, в Талаковке последние годы базировались, как военнослужащие Украины, так и представители нацгвардии. Нередко здесь появлялись и представители «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская террористическая организация). «Нацгвардейцы все сдались наверно. Они в основном местные были — мариупольские. А нацики — упорные. Просто так сдаваться не будут. Они и командирам ВСУ особо-то и не подчинялись. Творили, что хотели», — говорят местные. Раздача гуманитарной помощи в этот день закончена. Жители Талаковки расходятся под своим разрушенным домам с огромными пакетами продуктов, привезенных военными РФ. На обратном пути нас тормозят военные: «Вы кто? Журналисты? Ну ладно, мы уж думали мародеры. Они сейчас тут постоянно орудуют. Тащат все, что уцелело из разрушенных домов». Остатки ценного имущества в разгромленных пригородах Мариуполя растаскивают мародеры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Донецк возвращаемся затемно. По трассе в мариупольском направлении тянутся колонны боевой техники. Сейчас Мариуполь — ключевая точка в противостоянии армии ДНР и ВСУ. Не исключено, что успешная военная операция здесь может стать переломным моментом во всем противостоянии, длящемся на Украине уже почти две недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Армия ДНР продолжает наступление на юге республики, а украинские войска, отступая, сравнивают с землей жилые пригороды Мариуполя. Корреспонденты URA.RU отправились в поселки, расположенные в десяти километрах от самой горячей точки ДНР и увидели там руины. Их оставили закрепившиеся в главном приазовском городе Донбасса ВСУ. Подробности — в материале URA.RU. От Донецка, который продолжает находиться под плотным огнем украинской артиллерии, до Новоазовска порядка 120 километров. Дорога к морю, по которой отправились корреспонденты URA.RU, относительно безопасна, поскольку идет в объезд основных горячек точек на южном направлении фронта. Однако чем ближе к Новоазовску, тем чаще можно заметить военную технику, направляющуюся в сторону Мариуполя, где идут ожесточенные бои. Бесконечные поля Донбасса, которые в мирное время должны быть засеяны, сейчас подготовлены лишь к боям. Укрепления, рвы и блокпосты можно заметить даже на подъезде к Новоазовску, где пока относительно безопасно. Подъезжая к скромному приморскому городу, мы сразу же сворачиваем направо и движемся по уже привычно разбитым проселочным дорогам. Дорога ведет к селам Гнутово, Талаковка и Сартана. Последние несколько дней здесь шли ожесточенные бои, в ходе которых армия ДНР буквально выкурила отсюда украинскую армию и нацбатальоны, базировавшиеся здесь последние годы. Дорога к Гнутово находится в ужасном состоянии. По обочинам с обеих сторон лежат раскуроченные автомобили. Яркие красные указатели предупреждают, что здесь все усеяно минами и неразорвавшимися снарядами. Проезжаем уже второй брошенный блокпост. Делаем вывод, что линия соприкосновения некогда была именно здесь, но успешное продвижение донецких солдат сдвинуло фронт на десять-пятнадцать километров. Наши догадки подтверждает еще один пост — сверху табличка «Таможенная зона». Видимо, именно здесь во время перемирия располагалась официальная граница ДНР и Украины. Останавливаемся уточнить у солдат, можно ли ехать дальше. «Вы кто? Журналисты? А чего ходите здесь без брони, парни? Там дальше обстановка не очень», — в ответ говорят нам. По реакции солдат понимаем, что дальше лучше не пренебрегать мерами безопасности. Именно здесь, некогда границе ДНР и Украины, проведена невидимая черта, за которую лучше не ступать без бронежилета. Это можно понять и по гулким раскатам «Града» где-то впереди. На въезде в Гнутово очередной блокпост. В почти брошенном людьми селе нас встречают солдаты армии ДНР и представители Минобороны РФ. Российские военные везут гуманитарную помощь местным жителям, оставшимся без продуктов, электричества и газа. В селе практически не осталось жителей — все сбежали от войны. Лишь на окраине села в старом покосившемся доме с пробитой крышей живет Сергей Алексеевич. Ему далеко за 80 лет. Дом он топит углем. Про электричество давно забыл. Благодарит военных за помощь и просит лишь о том, чтобы мы помогли ему отремонтировать жилище. Впереди село Талаковка. На небольшой площадке возле разрушенного продуктового магазина собрались люди. Они выстроились в очередь возле военного грузовика с продуктами. ВСУ квартировались в Талаковке последние восемь лет и спешно бежали отсюда лишь после объявленной Россией специальной операции. После себя они оставили руины. То, что увидели здесь — для нас шок. В Талаковке сложно найти целый, не тронутый обстрелами дом. Посреди улиц зияют огромные воронки от снарядов. По словам местных жителей, последние несколько дней артиллерия ВСУ поливала «Градом» весь поселок. Осколками от снарядов здесь усеяны дороги. «Ездить по улицам поселка опасно, колеса проколоть можно на осколках от снарядов», — говорит нам Алексей. Он, как и многие здесь, ждал прихода российских военных, несмотря на обещанную сельчанам мэром Мариуполя эвакуацию. «Отсюда же до Мариуполя около десяти километров. Мы фактически пригород. Бойченко (мэр Мариуполя) обещал нас эвакуировать, когда стало известно о начале спецоперации. Но обещать, ведь не значит сделать. Нас тут фактически бросили. И ладно бы оставили в покое, да ведь эти собаки по нам огнем стелили безбожно. Восемь лет они тут стояли, вели себя как хозяева. К людям относились, как к скоту. И напоследок решили отомстить», — рассказывает наш проводник. В шумной очереди за гуманитарной помощью собралось около тридцати человек. Приветствие здесь начинается с вопроса «Жив?» Вторую неделю люди в Талаковке живут без электричества и газа. Уходя, армия Украины разграбила все продуктовые магазины, не оставив людям ничего. Добраться до большой земли отсюда тоже проблема. У многих нет транспорта, да и под регулярными обстрелами страшно перемещаться по дорогам. «Вы сами-то поглядите на повреждения домов. У вас вопросов не останется, с какой стороны нас бомбили. Все летело в эти дни со стороны Мариуполя. Мы сутками прятались по подвалам. Буквально позавчера тут так обстреливали „Градом“, что меня ударной волной в подвале отбросило в стену. Повредил шею и голову. Не знаю, как жив остался. Они же неподалеку отсюда на сопке располагались. Им оттуда прекрасный обзор на всю местность открывался. Так что никаких сомнений в том, что украинцы били прицельно, у меня нет. Еще бы несколько дней и нас тут всех сравняли бы с землей», — делится с нами еще один наш собеседник Саша. У многих жителей Талаковки в Мариуполе живет родня. Сейчас даже гуманитарная катастрофа, в которой они оказались, не может заглушить у них тревогу по близким, находящимся там. «У нас здесь связи никакой нет. Вы можете позвонить моей дочери? Она в Мариуполе сейчас. Узнать, как она там. Потом, может быть, приедете, передадите сообщение. Запишите, пожалуйста, ее номер. Почему, они не выпускают людей из города? Уж лучше сейчас здесь быть, чем там. Эти подонки здесь делали, что хотели. Ходили пьяные с оружием. С собаками на людей кидались. Даже представить не могу, что они могут устроить в городе сейчас, когда находятся в окружении. Им же наплевать на людей», — просит нас о помощи житель Талаковки. По словам местных, в Талаковке последние годы базировались, как военнослужащие Украины, так и представители нацгвардии. Нередко здесь появлялись и представители «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская террористическая организация). «Нацгвардейцы все сдались наверно. Они в основном местные были — мариупольские. А нацики — упорные. Просто так сдаваться не будут. Они и командирам ВСУ особо-то и не подчинялись. Творили, что хотели», — говорят местные. Раздача гуманитарной помощи в этот день закончена. Жители Талаковки расходятся под своим разрушенным домам с огромными пакетами продуктов, привезенных военными РФ. На обратном пути нас тормозят военные: «Вы кто? Журналисты? Ну ладно, мы уж думали мародеры. Они сейчас тут постоянно орудуют. Тащат все, что уцелело из разрушенных домов». В Донецк возвращаемся затемно. По трассе в мариупольском направлении тянутся колонны боевой техники. Сейчас Мариуполь — ключевая точка в противостоянии армии ДНР и ВСУ. Не исключено, что успешная военная операция здесь может стать переломным моментом во всем противостоянии, длящемся на Украине уже почти две недели.