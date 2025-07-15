Путину рассказали о прорыве российских ученых в области гиперзвука

Российские ученые добились значимых результатов в области гиперзвуковых технологий. Об этом сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Специалисты РАН получили уникальные результаты в области гиперзвука», — заявил Геннадий Красников на встрече с Путиным, содержание которой передает официальный telegram-канал Кремля. По словам Красникова, все оборонные научные разработки академии востребованы и находят применение.
Глава РАН добавил, что академия заключила соглашение с Министерством просвещения России о подготовке новой образовательной литературы. Планируется создать современные школьные учебники по естественным наукам.
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