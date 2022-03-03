РИА «Новости»: Япония заморозит активы четырех банков РФ

03 марта 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

В рамках санкций против РФ на фоне ситуации на Украине правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки. Информацию передает РИА «Новости». «Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против России в связи с ситуацией на Украине», — говорится в сообщении. О каких именно активах идет речь, пока не уточняется, как и названия других подсанкционных банков. Ранее Япония утвердила санкции против президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Также под санкции правительства Японии попали 49 организаций и компаний из России. В их числе — Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки России. Ограничения введены в связи со спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.