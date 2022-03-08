В Госдуме предложили выдавать ипотеку под 5% на новостройки

09 марта 2022 в 05:28 Размер текста - 17 +

Настоящая ставка по ипотеке мало кому доступна, заявил Кошелев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ипотека в России стала труднодоступной, в связи с этим можно снизить проценты по ипотечному кредиту на новостройки с 20% до 5%. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. «При ключевой ставке ЦБ в 20% ипотека стала менее доступной. Существенно поддержать стройотрасль можно, снизив проценты по ипотеке на новостройки до 5% <…> Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью „квадрата“ не более цены, установленной Минстроем», — сообщил Кошелев «Известиям». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки россиян в условиях введения санкций западными странами. Вводятся кредитные каникулы и возможность для правительства РФ индексировать пенсии, а также помощь бизнесу и увеличение расходов бюджета страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ипотека в России стала труднодоступной, в связи с этим можно снизить проценты по ипотечному кредиту на новостройки с 20% до 5%. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. «При ключевой ставке ЦБ в 20% ипотека стала менее доступной. Существенно поддержать стройотрасль можно, снизив проценты по ипотеке на новостройки до 5% <…> Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью „квадрата“ не более цены, установленной Минстроем», — сообщил Кошелев «Известиям». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки россиян в условиях введения санкций западными странами. Вводятся кредитные каникулы и возможность для правительства РФ индексировать пенсии, а также помощь бизнесу и увеличение расходов бюджета страны.