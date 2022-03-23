Депутат Госдумы: расчеты за газ в рублях снизят влияние доллара

23 марта 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Больше стран будут отказываться от расчетов в долларах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение президента России Владимира Путина продавать газ недружественным странам за рубли даст возможность другим странам отказаться от расчетов в долларах, тем самым ослабив влияние американской валюты. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Сегодняшняя ситуация дает возможности тем странам, которые давно мечтали отказаться от долларовых контрактов, сделать это. Не потому, что они любят и поддерживают Россию, а просто это окно возможностей, которое открывается для того, чтобы выйти из долларовой зоны и иметь более удобные для себя условия по контрактам», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, превосходство американской валюты стало трудно удерживать.«Гегемония доллара уже давно поддерживается политическими мерами. Сегодня мы видим, что такую гегемонию все сложнее поддерживать. Начало конца уже давно было. В течение десятков лет доллар, как основная мировая валюта, подвергался сомнениям по разным причинам различными игроками. Экономика и политика США не дают уверенности в том, что долларом можно пользоваться другим странам», — объяснил депутат. Он отметил, что говорить о том, что доллар рухнет в ближайшее время рано. «При этом будет все больше схем, связанных с национальными валютами участников операции», — сообщил парламентарий. Кирьянов добавил, что в текущей ситуации России нужно максимально использовать рубль. «Нам нужен рубль, застрахованный от волатильности, внешнего влияния, имеющий некие подушки безопасности. Такое решение по контрактам — оно вполне логично. Не следует из этого решения ждать моментальных результатов. Понятно, что будет система, которая позволит партнерам по газу это принять, переварить, освоить», — заключил депутат. Президент России Владимир Путин объявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. Данное заявление стало ответом на принятые Евросоюзом и США в отношении РФ санкции, введенные после инициированной Путиным 24 февраля спецоперации на Украине. После заявления президента стоимость апрельских фьючерсов превысила отметку в 1350 долларов за тысячу кубометров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение президента России Владимира Путина продавать газ недружественным странам за рубли даст возможность другим странам отказаться от расчетов в долларах, тем самым ослабив влияние американской валюты. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Сегодняшняя ситуация дает возможности тем странам, которые давно мечтали отказаться от долларовых контрактов, сделать это. Не потому, что они любят и поддерживают Россию, а просто это окно возможностей, которое открывается для того, чтобы выйти из долларовой зоны и иметь более удобные для себя условия по контрактам», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, превосходство американской валюты стало трудно удерживать.«Гегемония доллара уже давно поддерживается политическими мерами. Сегодня мы видим, что такую гегемонию все сложнее поддерживать. Начало конца уже давно было. В течение десятков лет доллар, как основная мировая валюта, подвергался сомнениям по разным причинам различными игроками. Экономика и политика США не дают уверенности в том, что долларом можно пользоваться другим странам», — объяснил депутат. Он отметил, что говорить о том, что доллар рухнет в ближайшее время рано. «При этом будет все больше схем, связанных с национальными валютами участников операции», — сообщил парламентарий. Кирьянов добавил, что в текущей ситуации России нужно максимально использовать рубль. «Нам нужен рубль, застрахованный от волатильности, внешнего влияния, имеющий некие подушки безопасности. Такое решение по контрактам — оно вполне логично. Не следует из этого решения ждать моментальных результатов. Понятно, что будет система, которая позволит партнерам по газу это принять, переварить, освоить», — заключил депутат. Президент России Владимир Путин объявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. Данное заявление стало ответом на принятые Евросоюзом и США в отношении РФ санкции, введенные после инициированной Путиным 24 февраля спецоперации на Украине. После заявления президента стоимость апрельских фьючерсов превысила отметку в 1350 долларов за тысячу кубометров.