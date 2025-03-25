Мишустин представит план развития экономики России на 12 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин представит в Госдуме план развития экономики России до 2036 года. На встрече со спикером ГД Вячеславом Володиным и совещании с вице-премьерами председатель правительства обратил внимание на выполнение национальных целей, поставленных президентом. Чтобы их достичь, правительству нужно решить, что делать с санкциями и замедлением экономического роста, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
«Традиционно состоялись встречи со всеми фракциями Госдумы в преддверии завтрашнего отчета правительства. Хочу вам сказать, что эта практика помогает лучше понять, чем озабочены парламентарии, следовать тем целям и задачам, которые перед нами ставят люди, и национальным целям развития, которые поставил перед нами глава государства. Мы считаем это своего рода внутренним экзаменом, поскольку вся та палитра вопросов — а их поступает к нам в правительство сотни, внимательно отрабатывается», — сказал Мишустин на встрече с Володиным.
Спикер Госдумы рассказал, что весь предыдущий месяц депутаты встречались с министрами, вице-премьерами, консультировались с Мишустиным, обсуждая подготовку к отчету 26 марта. Для парламента это возможность найти решение сложных проблем и вопросов, с которыми обращаются люди, добавил он.
После встречи Мишустин провел совещание с вице-премьерами и министрами по подготовке отчета. Во вступительном слове он отметил, что в своем выступлении подробно расскажет о мерах, принятых по решениям и поручениям президента во всех сферах — демографии, поддержке семей с детьми, строительстве дорог, благоустройстве, развитии промышленности, медицины. А также о помощи защитникам Отечества, выполняющим свой долг на СВО.
«Заданные депутатами вопросы мы берем в проработку, чтобы в дальнейшем учитывать их в текущих и стратегических документах. Сегодня мы детально обсудим эти темы. Знаю, что все члены правительства активно взаимодействовали со структурами Госдумы, отстаивали нашу точку зрения в профильных комитетах.
Завтра необходимо дать исчерпывающие ответы. И, конечно, при необходимости разъяснять детали и нюансы», — подчеркнул премьер.
В последние два года, несмотря на санкции и другие негативные факторы, экономика росла. Это заслуга правительства, и депутаты всех фракций это отметили, комментирует Владимир Климанов. Теперь главное — удержать эти тренды и не допустить ухудшения ситуации, потому что вызовы есть, и их немало.
«Основной ориентир для развития экономики сейчас — национальные цели развития до 2030 года с перспективой до 2036-го, которые прописаны в указах президента. Сейчас выстраивается план их реализации, в том числе запущены новые нацпроекты. Но остается много вопросов, как они будут реализованы в условиях сегодняшних вызовов.
Один из них — жесткие экономические санкции, которые никто пока не отменяет, напротив, их действие расширяется. Да, Россия преодолела давление, но даже по этому году видно, что до конца мы еще не почувствовали влияние санкций, введенных в последнее время», — говорит Климанов.
Серьезный вызов, на который команде Мишустина предстоит ответить, — замедление темпов экономического роста, ожидаемое уже в этом году. «Сохраняется высокая инфляция, на которую ЦБ отвечает жесткой денежно-кредитной политикой. Это сдерживает рост экономики, что также вызывает беспокойство и требует обсуждения», — отметил эксперт.
Кроме того, у правительства должны быть готовы планы, как на случай продолжения спецоперации, так и по перестройке экономики «в режим пост-СВО». Кабмину предстоит выработать новые механизмы работы с западными компаниями, если они начнут возвращаться. Один из ключевых вопросов — как справиться с ростом дефицита бюджета, добавил собеседник URA.RU.
«Ответом на эти вызовы может стать единый план достижения национальных целей. Он принят в 2021 году для выполнения еще предыдущего майского указа, но сначала носил скорее рамочный характер, затем стал более проработанным и теперь связан с новыми нацпроектами и госпрограммами. Также правительство будет повышать эффективность инструментов, которые уже есть, включая налоговые преференции для бизнеса и адресные меры соцподдержки», — сказал Климанов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.