В Чехии на заводе боеприпасов произошел взрыв

Вгороде Свитавы (Чехия) на заводе боеприпасов Policske strojirny, который входит в состав холдинга STV Group, произошел взрыв. Об этом сообщает чешское издание Blesk. Данный завод известен своей продукцией, направляемой, в том числе, для нужд Украины.
«Взрыв произошел на складе боеприпасов. Люди эвакуированы», — сообщила представитель спасательной службы Алена Кисиала. Ее слова приводит чешское издание.
В результате инцидента пострадал один человек, сообщила Кисиала. Его на вертолете доставили в больницу города Оломоуц.
Компания Policske strojirny специализируется на производстве боеприпасов, включая патроны для пистолетов, пулеметов, гранаты, снаряды для РПГ и минометов разного калибра, а также боеприпасы для танков и артиллерийских систем. Кроме того, завод занимается ремонтом военной техники и поставкой запчастей.
Фирма осуществляет поставки боеприпасов в Украину, используя средства, собранные в ходе чешской кампании на закупку амуниции для украинских вооруженных сил. В эту инициативу включены более 20 государств. В рамках данной программы Чешская Республика планирует выделить не менее одного миллиарда крон из национального бюджета на приобретение боеприпасов для Украины.
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