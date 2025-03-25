В Чехии на заводе боеприпасов произошел взрыв

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В Чехии на заводе по изготовлению боеприпасов прогремел взрыв, пострадал человек
В Чехии на заводе по изготовлению боеприпасов прогремел взрыв, пострадал человек Фото:

Вгороде Свитавы (Чехия) на заводе боеприпасов Policske strojirny, который входит в состав холдинга STV Group, произошел взрыв. Об этом сообщает чешское издание Blesk. Данный завод известен своей продукцией, направляемой, в том числе, для нужд Украины.

«Взрыв произошел на складе боеприпасов. Люди эвакуированы», — сообщила представитель спасательной службы Алена Кисиала. Ее слова приводит чешское издание.

В результате инцидента пострадал один человек, сообщила Кисиала. Его на вертолете доставили в больницу города Оломоуц.

Компания Policske strojirny специализируется на производстве боеприпасов, включая патроны для пистолетов, пулеметов, гранаты, снаряды для РПГ и минометов разного калибра, а также боеприпасы для танков и артиллерийских систем. Кроме того, завод занимается ремонтом военной техники и поставкой запчастей.

Фирма осуществляет поставки боеприпасов в Украину, используя средства, собранные в ходе чешской кампании на закупку амуниции для украинских вооруженных сил. В эту инициативу включены более 20 государств. В рамках данной программы Чешская Республика планирует выделить не менее одного миллиарда крон из национального бюджета на приобретение боеприпасов для Украины.

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Вгороде Свитавы (Чехия) на заводе боеприпасов Policske strojirny, который входит в состав холдинга STV Group, произошел взрыв. Об этом сообщает чешское издание Blesk. Данный завод известен своей продукцией, направляемой, в том числе, для нужд Украины. «Взрыв произошел на складе боеприпасов. Люди эвакуированы», — сообщила представитель спасательной службы Алена Кисиала. Ее слова приводит чешское издание. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила Кисиала. Его на вертолете доставили в больницу города Оломоуц. Компания Policske strojirny специализируется на производстве боеприпасов, включая патроны для пистолетов, пулеметов, гранаты, снаряды для РПГ и минометов разного калибра, а также боеприпасы для танков и артиллерийских систем. Кроме того, завод занимается ремонтом военной техники и поставкой запчастей. Фирма осуществляет поставки боеприпасов в Украину, используя средства, собранные в ходе чешской кампании на закупку амуниции для украинских вооруженных сил. В эту инициативу включены более 20 государств. В рамках данной программы Чешская Республика планирует выделить не менее одного миллиарда крон из национального бюджета на приобретение боеприпасов для Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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