В Кремле отказались раскрывать итоги переговоров в Эр-Рияде: главные заявление Пескова 25 марта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раскрыл подробности последних переговоров между Россией и США, которые состоялись в Эр-Рияде. В своих заявлениях он также затронул важные международные и внутренние вопросы.
Кроме того, Песков обсудил возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретные детали этой встречи пока остаются неопределенными. Также он исключил возможность трехсторонних переговоров с участием Украины. Подробнее о заявлениях Пескова на конференц-колле 25 марта — в материале URA.RU.
Новые участники переговоров РФ и США
Кремль пока не намерен раскрывать подробности о новых участниках переговоров России и США. Так Песков прокомментировал URA.RU слова участника российской делегации Григория Карасина о том, что к переговорному треку привлекут другие страны и ООН.
«Пока нечего добавить к тому, что я сказал по этому сюжету», — заявил Песков. Однако он уточнил, что об итогах переговоров в Саудовской Аравии уже доложено в Москву и сейчас полученная информация анализируется. При этом пресс-секретарь добавил, что в Кремле не будут публиковать содержание переговоров. Дмитрий Песков пояснил, что речь идет только о технических вопросах, и общественность сможет ознакомиться лишь с их итогами после анализа докладов.
Убийство журналистов РФ на Украине
Пресс-секретарь назвал убийство российских журналистов в зоне проведения СВО на Украине злодеянием киевского режима. По его словам, это подтверждает необходимость специальной военной операции, проводимой Россией.
Песков также выразил соболезнования родным и близким погибших журналистов и пожелал выздоровления раненым. Среди жертв — журналист «Известий» Александр Федорчук, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Серкели.
Внимание мирового сообщества на гибель журналистов РФ
Песков выразил обеспокоенность по поводу реакции мирового сообщества на гибель журналистов в зонах военных конфликтов. По его словам, Россия неоднократно обращала внимание на акты нападения, устрашения и попытки убийств представителей СМИ, которые освещают события в горячих точках.
«Российская сторона делает это постоянно. Мы постоянно обращаем внимание мирового сообщества на акты нападения, устрашения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта и, конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества. Многие просто отказываются от реакции, что, с нашей точки зрения, является непростительным», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Интервью Зеленского с картиной горящего Кремля
Украинский лидер Владимир Зеленский провел интервью, в ходе которого за его спиной виднелась картина с изображением горящего Кремля. Песков заявил, что такие вещи показывают уровень развития человека.
«Наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень, ну, духовного развития, да, и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях. В любом случае, это не красит тех, кто снимает это, кто это публикует», — сказал он журналистам.
Возможность встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь заявил, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пока не планируются. При этом контакты между странами продолжаются. По словам Пескова, конкретные детали следующих раундов переговоров еще не определены.
Также представитель Кремля опроверг информацию о возможности трехстороннего формата переговоров с участием Украины. Песков ясно выразился, что «пока о такой встрече разговора не идет».
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