В Госдуме предложили оставить соцкарты только для московских пенсионеров

Единая социальная карта для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны и упростит доступ граждан к социальным льготам, может оказаться избыточной для многих регионов страны. Против идеи введения подобной меры высказалась депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Функционал социальной карты — это объединить все виды социальных гарантий и льгот. <...> Важно понимать, что это определенное программное обеспечение, вложение существенных средств в его поддержание и в его совершенствование. Но если говорить, что социальную карту нужно транслировать на все регионы, то надо понимать, что у многих регионов нет тех гарантий, которые есть в Москве», — прокомментировала Бессараб предложенную инициативу. Ее слова передает «Лента.ру».
По мнению депутата, внедрение подобной системы на уровне всей страны, а не только в Москве, где есть социальная карта москвича, потребует значительных финансовых вложений. Бессараб также отметила, что существующие в России системы, такие как платежная система «Мир», уже обеспечивают необходимое социальное казначейство и его функционирование в различных регионах. Она подчеркнула, что вопросы социальных гарантий уже решены и не требуют дополнительных вмешательств.
Ранее власти предложили внедрить в стране Единую социальную карту для пенсионеров. Задумке депутатов «Справедливой России — За правду» она будет действовать на всей территории России и упростит доступ граждан к социальным льготам.
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