Стало известно о трех пострадавших в результате взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале

Число пострадавших в результате взрыва в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале в Республике Дагестан увеличилось до трех человек. Причиной инцидента стал взрыв газа.
«До трех выросло число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале», — сообщил telegram-канал Shot. Инцидент спровоцировал хлопок газовоздушной смеси, сообщили в ГУ МВД по региону.
Раненых госпитализировали. Пострадавшие были доставлены в районную клиническую больницу имени А. В. Вишневского для получения необходимой медицинской помощи. Места происшествия, где произошли взрывы, находятся на расстоянии 4,3 километра друг от друга. Временной интервал между двумя взрывами составил 30 минут, пишет telegram-канал Mash.
Ранее в Махачкале произошел взрыв в магазине сотовой связи. Пострадали два человека, которые шли мимо салона. На месте происшествия уже работают полиция и экстренные службы.
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