В Кремле засекретили содержание переговоров России и США

Кремль не будет раскрывать подробности последних технических переговоров между Россией и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что детали этих встреч останутся конфиденциальными.
«Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, скажем так, содержание этих переговоров публичить я точно не буду. Этого не следует ожидать», — заявил Песков. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.
Песков уточнил, что сейчас проводится анализ докладов, сделанных по итогам встреч. Он также добавил, что после анализа докладов, возможно, станет яснее, какие понимания были достигнуты в ходе обсуждений.
Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями из России и США. Беседа шла 12 часов. Российская сторона осталась в хорошем настроении после переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.