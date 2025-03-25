Второй взрыв газа за час произошел в магазине сотовой связи в Махачкале. Видео

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В Махачкале прогремел еще один взрыв, в этот раз в салоне сотовой связи
В Махачкале прогремел еще один взрыв, в этот раз в салоне сотовой связи Фото:

В Махачкале прогремел еще один взрыв. Хлопок был слышен по адресу Шамиля, 66 в одноэтажном строении магазина сотовой связи.

«Еще один взрыв газа прогремел в Махачкале», — сообщили «Известия». Пострадало два человека, проходивших мимо. Причины взрыва на данный момент неизвестны. После взрыва обрушилась стена здания.

Ранее в Махачкале прогремел взрыв в 14-этажном здании. Дом не был введен в эксплуатацию, однако туда активно заселялись люди. Пострадало два человека. 

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В Махачкале прогремел еще один взрыв. Хлопок был слышен по адресу Шамиля, 66 в одноэтажном строении магазина сотовой связи. «Еще один взрыв газа прогремел в Махачкале», — сообщили «Известия». Пострадало два человека, проходивших мимо. Причины взрыва на данный момент неизвестны. После взрыва обрушилась стена здания. Ранее в Махачкале прогремел взрыв в 14-этажном здании. Дом не был введен в эксплуатацию, однако туда активно заселялись люди. Пострадало два человека. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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