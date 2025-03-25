Петербургский бизнесмен подал в суд на США из-за задержки в продлении визы

Петербургский предприниматель, подал иск против Соединенных Штатов Америки, требуя компенсации в размере 95 тысяч долларов США из-за задержки в продлении визы. Длительное рассмотрение заявления американскими властями привело к банкротству компании мужчины. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Иск у нас к Соединенным Штатам Америки. Илья Михайлов просит взыскать с США 95 000 долларов или 8 509 378 российских рублей», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». Она пояснила, что эта сумма была первоначально инвестирована Михайловым в транспортную компанию, которую он основал в штате Джорджия в 2016 году.
Михайлов утверждает, что после успешного получения и двукратного продления рабочей визы, в мае 2019 года он обратился за очередным продлением, которое было одобрено до 2021 года. Однако, проблемы начались, когда он попытался получить новую визу через Посольство США в Москве. Процесс затянулся на 441 день, и в течение этого времени предприниматель не мог вернуться в США для управления своим бизнесом. В результате задержки Михайлов потерял контроль над своей компанией, что привело к ее банкротству. Истец настаивает на том, что без компенсации действия американской стороны останутся безнаказанными. Дело было передано в Санкт-Петербургский городской суд.
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