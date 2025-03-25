После взрыва в самострое в Махачкале удалили объявления о продаже квартир

После взрыва газа в незаконно возведенной многоэтажке Махачкалы в не доме объявления о продаже квартир в интернете пропали. Агентства начали удалять объявления через несколько часов после происшествия, а до этого момента жилье предлагалось к продаже за суммы свыше шести миллионов рублей.
«Объявления о продаже квартир в доме, где взорвался газ в Махачкале, пропали», — сообщил telegram-канал Shot. До этого инцидента в интернете можно было найти предложения о продаже квартир в этом доме с ценником от шести миллионов рублей и выше. В объявлениях не уточнялось, что здание на улице Гапцахской не было сдано в эксплуатацию и являлось незаконной постройкой.
Ранее в Махачкале произошел взрыв газа в незаконно построенном 14-этажном доме, который еще не был введен в эксплуатацию. В результате инцидента пострадали два человека.
Хлопком выбило окна и уничтожило мебель в пострадавшей квартире. Обломки повредили окрестные дома и автомобили. Эвакуировано более 150 жильцов.
У застройщика было разрешение на постройку всего девяти этажей. Однако он самовольно надстроил пять этажей.
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