После взрыва в самострое в Махачкале удалили объявления о продаже квартир

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Купить квартиру в многоэтажке Махачкалы, где утром в одной из квартир взорвался газ, можно было за шесть миллионов
Купить квартиру в многоэтажке Махачкалы, где утром в одной из квартир взорвался газ, можно было за шесть миллионов Фото:

После взрыва газа в незаконно возведенной многоэтажке Махачкалы в не доме объявления о продаже квартир в интернете пропали. Агентства начали удалять объявления через несколько часов после происшествия, а до этого момента жилье предлагалось к продаже за суммы свыше шести миллионов рублей.

«Объявления о продаже квартир в доме, где взорвался газ в Махачкале, пропали», — сообщил telegram-канал Shot. До этого инцидента в интернете можно было найти предложения о продаже квартир в этом доме с ценником от шести миллионов рублей и выше. В объявлениях не уточнялось, что здание на улице Гапцахской не было сдано в эксплуатацию и являлось незаконной постройкой.

Ранее в Махачкале произошел взрыв газа в незаконно построенном 14-этажном доме, который еще не был введен в эксплуатацию. В результате инцидента пострадали два человека. 

Хлопком выбило окна и уничтожило мебель в пострадавшей квартире. Обломки повредили окрестные дома и автомобили. Эвакуировано более 150 жильцов.

У застройщика было разрешение на постройку всего девяти этажей. Однако он самовольно надстроил пять этажей.

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После взрыва газа в незаконно возведенной многоэтажке Махачкалы в не доме объявления о продаже квартир в интернете пропали. Агентства начали удалять объявления через несколько часов после происшествия, а до этого момента жилье предлагалось к продаже за суммы свыше шести миллионов рублей. «Объявления о продаже квартир в доме, где взорвался газ в Махачкале, пропали», — сообщил telegram-канал Shot. До этого инцидента в интернете можно было найти предложения о продаже квартир в этом доме с ценником от шести миллионов рублей и выше. В объявлениях не уточнялось, что здание на улице Гапцахской не было сдано в эксплуатацию и являлось незаконной постройкой. Ранее в Махачкале произошел взрыв газа в незаконно построенном 14-этажном доме, который еще не был введен в эксплуатацию. В результате инцидента пострадали два человека.  Хлопком выбило окна и уничтожило мебель в пострадавшей квартире. Обломки повредили окрестные дома и автомобили. Эвакуировано более 150 жильцов. У застройщика было разрешение на постройку всего девяти этажей. Однако он самовольно надстроил пять этажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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