Свидетель ЧП в Махачкале заявил о неисправности газовых датчиков перед взрывом. Видео

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Свидетели ЧП в Махачкале заявили о возможной причине взрыва газа
Свидетели ЧП в Махачкале заявили о возможной причине взрыва газа Фото:

В Махачкале сегодня произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме. Очевидцы инцидента предполагают, что причиной взрыва могли стать неисправные датчики газа, которые не смогли обнаружить утечку вовремя. Как указали местные жители, газ в доме отключали на два дня перед происшествием, что могло способствовать накоплению газа и последующему взрыву.

Один из очевидцев поделился своими впечатлениями с корреспондентами. «Я проснулся от такого громкого хлопка, думал на море проводят военные учения, в окно смотрю, люди бегут», — рассказал «Известиям» один из мужчин.

Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия и проводят расследование для установления всех обстоятельств случившегося. Власти призывают граждан соблюдать осторожность и сообщать о любых признаках утечки газа.

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В Махачкале сегодня произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме. Очевидцы инцидента предполагают, что причиной взрыва могли стать неисправные датчики газа, которые не смогли обнаружить утечку вовремя. Как указали местные жители, газ в доме отключали на два дня перед происшествием, что могло способствовать накоплению газа и последующему взрыву. Один из очевидцев поделился своими впечатлениями с корреспондентами. «Я проснулся от такого громкого хлопка, думал на море проводят военные учения, в окно смотрю, люди бегут», — рассказал «Известиям» один из мужчин. Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия и проводят расследование для установления всех обстоятельств случившегося. Власти призывают граждан соблюдать осторожность и сообщать о любых признаках утечки газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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