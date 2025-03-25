В Махачкале сегодня произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме. Очевидцы инцидента предполагают, что причиной взрыва могли стать неисправные датчики газа, которые не смогли обнаружить утечку вовремя. Как указали местные жители, газ в доме отключали на два дня перед происшествием, что могло способствовать накоплению газа и последующему взрыву.
Один из очевидцев поделился своими впечатлениями с корреспондентами. «Я проснулся от такого громкого хлопка, думал на море проводят военные учения, в окно смотрю, люди бегут», — рассказал «Известиям» один из мужчин.
Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия и проводят расследование для установления всех обстоятельств случившегося. Власти призывают граждан соблюдать осторожность и сообщать о любых признаках утечки газа.
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