В Махачкале, на улице Гапцахская, 14, произошел взрыв в жилом доме. Глава города Юсуп Умавов лично прибыл на место происшествия для координации действий по оценке ущерба и выяснения обстоятельств инцидента.
«Глава города уже инициировал взаимодействие с местными властями и социальными службами для оперативного решения этой проблемы», — сообщает Администрация города в telegram-канале. Эксперты внимательно проверяют состояние пострадавшего здания и окрестности, анализируя степень повреждений и оценивая возможные риски для окружающих построек. Особое внимание уделяется организации временного проживания для жителей, чьи дома оказались непригодными для жилья после взрыва.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.