Глава Махачкалы экстренно прибыл к дому, где взорвался газ. Видео

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Глава Махачкалы прибыл на место ЧП
Глава Махачкалы прибыл на место ЧП Фото:

В Махачкале, на улице Гапцахская, 14, произошел взрыв в жилом доме. Глава города Юсуп Умавов лично прибыл на место происшествия для координации действий по оценке ущерба и выяснения обстоятельств инцидента.

«Глава города уже инициировал взаимодействие с местными властями и социальными службами для оперативного решения этой проблемы», — сообщает Администрация города в telegram-канале. Эксперты внимательно проверяют состояние пострадавшего здания и окрестности, анализируя степень повреждений и оценивая возможные риски для окружающих построек. Особое внимание уделяется организации временного проживания для жителей, чьи дома оказались непригодными для жилья после взрыва.

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В Махачкале, на улице Гапцахская, 14, произошел взрыв в жилом доме. Глава города Юсуп Умавов лично прибыл на место происшествия для координации действий по оценке ущерба и выяснения обстоятельств инцидента. «Глава города уже инициировал взаимодействие с местными властями и социальными службами для оперативного решения этой проблемы», — сообщает Администрация города в telegram-канале. Эксперты внимательно проверяют состояние пострадавшего здания и окрестности, анализируя степень повреждений и оценивая возможные риски для окружающих построек. Особое внимание уделяется организации временного проживания для жителей, чьи дома оказались непригодными для жилья после взрыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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