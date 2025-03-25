Госдума будет бороться с желанием мигрантов стать курьерами

В Госдуму внесен законопроект о выдаче мигрантам целевых патентов для работы в России. Соавтор законопроекта Ярослав Нилов подчеркнул важность нововведений для рынка труда и отметил, что инициатива направлена на урегулирование ситуаций, когда мигранты, приехавшие для работы в определенной сфере, занимаются другой деятельностью.
«Для регулирования рынка труда необходим целевой подход. Выдача патента целевым образом позволит привлечь иностранцев в ту сферу, где рынок действительно нуждается, а не так, как сегодня — они работают, где им выгодно, где им удобно», — объяснил Нилов. Его слова передает RTVI.
Нилов подчеркнул, что многие бывшие строители в настоящее время стали курьерами и в строительной отрасли сейчас наблюдается нехватка рабочих рук. Он указал, что приоритетом для властей сейчас является развитие строительной сферы. Нилов выразил мнение, что проблему можно решить через целевые патенты.
Кроме того, депутат уточнил, что выдача патентов не приведет к сокращению числа трудовых мигрантов, но способствует более четкой организации рынка труда. В законопроекте также предложено дать МВД России полномочия по определению порядка выдачи целевых патентов, что позволит точнее регулировать процесс трудоустройства иностранных граждан.
Курьеры значительно опередили по зарплате людей с высшим образованием. По данным сервиса SuperJob, в Москве в марте 2025 года медианная зарплата курьеров составила 130 тысяч рублей. Это на 19% выше, чем у людей с высшим образованием.
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