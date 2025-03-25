«Единая Россия» запустила «ПолитЗавод» для воспитания новых политиков

Партия «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией» запустила проект «ПолитЗавод», призванный подготовить новое поколение российских политиков. Прием заявок на участие открыт до 1 мая 2025 года на сайте политзавод2025.рф, сообщила пресс-служба ЕР.
«Проект МГЕР — это возможность сформировать кадровый резерв для всей партийной инфраструктуры. Проект зарекомендовал себя — он действовал после основания „Молодой Гвардии Единой России“ и был хорошо воспринят молодыми людьми», — заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев. Его слова приводятся на сайте партии.
Якушев отметил, что проект предоставляет возможность повысить компетенции молодым людям, которые мотивированы и проявляют интерес к этой сфере. Он подчеркнул, что партия считает «ПолитЗавод» важным, и добавил, что участники смогут не только проходить обучение, но и применять полученные знания на практике. Принять участие в нем могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Участников ждет очно-заочная образовательная программа по четырем направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист по политическому СММ и дизайну. Обучение будет проходить под руководством наставников — опытных политиков и общественных лидеров.
По словам председателя «Молодой Гвардии» Антона Демидова, проект нацелен на подготовку к выборам в Госдуму: «Ожидаем участие около 10 тысяч человек, из которых 500 финалистов пройдут отбор для дальнейшей работы». Победителей ждут стажировки в органах власти, работа помощниками депутатов и интеграция в структуры «Единой России».
Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ Александр Асафов подчеркнул актуальность проекта. «Направления подготовки — политтехнологии, дебаты, политический дизайн — отвечают запросу молодежи на участие в реальной политике. Это не только обучение, но и поиск новых идей и подходов», — сказал Асафов. Якушев добавил, что одна из ключевых целей «ПолитЗавода» — создание кадрового резерва для партии, начиная с первичных отделений и заканчивая федеральным уровнем.
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