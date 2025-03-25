Идем в баню и не надеваем черное: что можно и нельзя делать 26 марта

В России 26 марта отметят Никифоров день — народный праздник с многовековой историей. И пока в православных храмах вспоминают патриарха Никифора Константинопольского, в быту люди старались не брать в долг и не надевали черные вещи. О том, что можно и нельзя делать 26 марта 2025 года — в материале URA.RU.
Традиции на Никифоров день 26 марта
В народе верили, что на Никифоров день от теплой погоды сугробы в лесу тают с удвоенной силой. Из-за этого талая вода проникает в берлогу к медведю и будит косолапых. Поэтому жители деревень опасались ходить в лес на праздник, и отправлялись в чащу только по особой необходимости и большими компаниями.
Традиции Никифорова дня плотно переплетены с водой. Как природа очищалась от снега, так и человеку стоило преобразиться перед наступающей весной. Поэтому на Никифоров день часто устраивали генеральные уборки и чистили жилище, а затем ходили в баню.
Что можно делать на Никифоров день 26 марта
Считалось, что 26 марта нужно провести как можно ближе к воде. Поэтому на праздник люди часто мылись в бане, а также отправлялись на рыбалку. В народе верили, что улов на Никифоров день принесет удачу и достаток.
Также в этот день было принято начинать новые дела. Тот, кому удавалось принять серьезное решение и приложить усилие 26 марта, мог рассчитывать на успех затеи.
Кроме того, на праздник люди особенно следили за перелетными птицами. Считалось, что если на Никифоров день из дальних краев прилетит жаворонок, то весна окажется теплой. Радовались и появлению в небе гусей — они намекали на богатый урожай.
Вечером 26 марта люди собирались за столом. Несмотря на то, что продолжался Великий пост, хозяйки старались приготовить что-нибудь вкусное и хорошо провести время в кругу семьи.
Что нельзя делать на Никифоров день 26 марта
Говоря о вкусной еде, стоит отметить, что пироги с картошкой на Никифоров день печь строго запрещалось. По поверью, угощение гостей таким пирожком может привести к трагедии и даже смерти знакомого человека.
Чтобы не привлекать траур в дом, в народе также старались не надевать черную одежду на праздник. В семье все знали, что ссориться с супругом 26 марта лучше не стоит — если не хотите, чтобы конфликт перерос в долгую ссору или даже разрыв отношений.
Как и на многие другие праздники, на Никифоров день старались не давать и не брать денег в долг. Считалось, что это приведет к финансовым проблемам в будущем.
Приметы на Никифоров день 26 марта
Выглядывая на улицу, люди надеялись, что не увидят тумана — ведь он предвещал дождливое и прохладное лето. Солнечная же погода на Никифоров день намекала на богатый урожай в году. Теплый ветер указывал на приближающиеся дожди.
Особенно внимательно крестьяне следили за птицами: гусей и жаворонков люди ждали как родных, ведь эти пернатые предвещали хорошую погоду. А вот увидеть зяблика 26 марта никто не хотел — эта птица ассоциировалась с началом заморозков.
История праздника
В православных храмах 26 марта вспоминают Никифора Исповедника. Он жил в IX веке и считался одним из лучших богословов. Никифор с детства получил отличное образование и владел многими языками, включая славянские, греческий и латынь.
В юности святой Никифор служил при дворе правителя, но жизнь, полная суеты, тяготила богослова. Тогда он поселился в уединении, основав монастырь на берегу Босфора, где долгие годы провел в молитве, посте и безмолвии. Однако после смерти патриарха Тарасия святого Никифора избрали на его место, поэтому святой решил вернуться в город и взойти на патриарший престол.
Когда в Константинополе началась борьба с иконами, Никифор выступил в защиту православной традиции. За это, в 815 году, Никифора Исповедника арестовали и изгнали из города. Последние годы Никифор провел в монастыре святого Федора у Босфора.
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