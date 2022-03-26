Посол Антонов призвал США «предъявить себе счет» за тысячи убитых

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
Преступления США не исчерпываются новейшей историей, отметил Анатолий Антонов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США должны «предъявить себе счет» за тысячи убитых во время бомбардировок Югославии и Ближнего Востока. Об том заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале российской дипмисии.

«Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей», — заявил Антонов.

Ранее США осудили вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. Президент отметил, что Украина не оставила России шансов поступить по другому, так как занималась разработкой ядерного и биологического орудия под контролем Пентагона у границ РФ. Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина «кровавым диктатором» и «военным преступником», пишет RT. При этом сам Байден в 1999 году был инициатором бомбардировок Белграда, а в 2011 году, когда Байден был вице-президентом, США начали вторжение в Ливию.

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Власти США должны «предъявить себе счет» за тысячи убитых во время бомбардировок Югославии и Ближнего Востока. Об том заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале российской дипмисии. «Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей», — заявил Антонов. Ранее США осудили вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. Президент отметил, что Украина не оставила России шансов поступить по другому, так как занималась разработкой ядерного и биологического орудия под контролем Пентагона у границ РФ. Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина «кровавым диктатором» и «военным преступником», пишет RT. При этом сам Байден в 1999 году был инициатором бомбардировок Белграда, а в 2011 году, когда Байден был вице-президентом, США начали вторжение в Ливию.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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