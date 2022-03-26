Журналист из США попросил Байдена меньше выступать на публике. «Явно не справляется с задачей»

27 марта 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

Журналист упрекнул Джо Байдена в неточности в его речах Фото: Bundesregierung\Kugler В условиях нынешнего кризиса президенту США Джо Байдену необходимо воздержаться от неподготовленных комментариев, так как он иногда допускает неточности в своих заявлениях. Такое предложение выдвинул журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман. «Мы все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения», — пишет журналист в авторской статье, передает ТАСС. Фримен считает, что Байдену следует постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса. Американский журналист подчеркнул, что не преуменьшает важности публичных заявлений официальных лиц. Тем не менее, добавил он, «конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей». Так, например, Джо Байден ошибся в подсчете курса рубля, сказав, что за один доллар россияне отдают 200 рублей. Также он случайно проговорился про отправку американских войск на Украину. Кроме того, известен случай, когда Байден запутался в женах руководства США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В условиях нынешнего кризиса президенту США Джо Байдену необходимо воздержаться от неподготовленных комментариев, так как он иногда допускает неточности в своих заявлениях. Такое предложение выдвинул журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман. «Мы все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения», — пишет журналист в авторской статье, передает ТАСС. Фримен считает, что Байдену следует постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса. Американский журналист подчеркнул, что не преуменьшает важности публичных заявлений официальных лиц. Тем не менее, добавил он, «конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей». Так, например, Джо Байден ошибся в подсчете курса рубля, сказав, что за один доллар россияне отдают 200 рублей. Также он случайно проговорился про отправку американских войск на Украину. Кроме того, известен случай, когда Байден запутался в женах руководства США.