Politico: Байден обманул ЕС, назвав себя спасителем Европы

27 марта 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

США не смогут обеспечить поставки газа в Европу, вопреки заявлением Байдена Фото: president.gov.ua новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У Америки пока не получается выполнить обещание президента Джо Байдена, заявившего, что США спасет Европу от зависимости от России в энергетической сфере. Статью на эту тему опубликовало издание Politico. «Президент США Джо Байден назвал себя спасителем Евросоюза от российской энергетической зависимости, но организовать быстрое увеличение количества сжиженного природного газа, поступающего в Европу, будет непросто», — пишет Politico. Авторы указывают на то, что Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало неизбежность поднятия цен на газ в Европе. Также в МЭА заявили, что лучшее, к чему может стремиться Евросоюз — это сокращение зависимости от российского газа на треть в этом году. Ранее в Кремле предупредили Европу о том, что Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе, вопреки заявлениям Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цена на топливо в европейских странах станет вдвое больше, исходя из чего предложение России покупать газ за рубли более выгодно. Сами жители ЕС осудили заявление Байдена о том, что европейцы должны отказаться от российского газа, чтобы «навредить» России. США и страны Европы начали вводить жесткие экономические санкции против РФ после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российский глава отмечал, что цель этих ограничений — «отмена России», как государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У Америки пока не получается выполнить обещание президента Джо Байдена, заявившего, что США спасет Европу от зависимости от России в энергетической сфере. Статью на эту тему опубликовало издание Politico. «Президент США Джо Байден назвал себя спасителем Евросоюза от российской энергетической зависимости, но организовать быстрое увеличение количества сжиженного природного газа, поступающего в Европу, будет непросто», — пишет Politico. Авторы указывают на то, что Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало неизбежность поднятия цен на газ в Европе. Также в МЭА заявили, что лучшее, к чему может стремиться Евросоюз — это сокращение зависимости от российского газа на треть в этом году. Ранее в Кремле предупредили Европу о том, что Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе, вопреки заявлениям Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цена на топливо в европейских странах станет вдвое больше, исходя из чего предложение России покупать газ за рубли более выгодно. Сами жители ЕС осудили заявление Байдена о том, что европейцы должны отказаться от российского газа, чтобы «навредить» России. США и страны Европы начали вводить жесткие экономические санкции против РФ после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российский глава отмечал, что цель этих ограничений — «отмена России», как государства.