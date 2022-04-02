Кремль рассказал об одной из целей спецоперации на Украине

03 апреля 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Одной из целей, по словам Пескова, является спасение ЛДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одной из важнейших целей спецоперации РФ на Украине являются спасение ЛДНР и восстановление их государственности в границах 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики», — сказал он в эфире канала «Белоруссия-1». Представитель Кремля напомнил, что ранее Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а спецоперация началась из-за призыва республик о помощи. Дмитрий Песков выразил надежду, что все цели операции будут выполнены. Россия объявили о начале спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями ВС РФ является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны. В различных СМИ ранее освещалась информация, что украинские националисты убивают мирных жителей. Президент России Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одной из важнейших целей спецоперации РФ на Украине являются спасение ЛДНР и восстановление их государственности в границах 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики», — сказал он в эфире канала «Белоруссия-1». Представитель Кремля напомнил, что ранее Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а спецоперация началась из-за призыва республик о помощи. Дмитрий Песков выразил надежду, что все цели операции будут выполнены. Россия объявили о начале спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями ВС РФ является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны. В различных СМИ ранее освещалась информация, что украинские националисты убивают мирных жителей. Президент России Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.