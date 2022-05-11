Центробанк спрогнозировал сроки сохранения санкций против России

12 мая 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Центробанк представил доклад о денежно-кредитной политике РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введенные Западом санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года. К такому выводу пришел Центробанк в докладе о денежно-кредитной политике. «Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте (до 2024 года — прим. URA.RU», — говорится в докладе регулятора. В ЦБ добавили, что введенные санкции будут влиять на мировые рынки и удерживать цены на повышенном уровне. В то же время основные экспортные товары России будут продаваться с дисконтом, уточнили в Банке России. По данным регулятора, это станет сдерживающим фактором стоимостного объема. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите республик Донбасса. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. В России, в свою очередь, по просьбе президента РФ Владимира Путина были разработаны антикризисные меры как для поддержки бизнеса, так и для улучшения жизни обычных граждан. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Введенные Западом санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года. К такому выводу пришел Центробанк в докладе о денежно-кредитной политике. «Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте (до 2024 года — прим. URA.RU», — говорится в докладе регулятора. В ЦБ добавили, что введенные санкции будут влиять на мировые рынки и удерживать цены на повышенном уровне. В то же время основные экспортные товары России будут продаваться с дисконтом, уточнили в Банке России. По данным регулятора, это станет сдерживающим фактором стоимостного объема. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите республик Донбасса. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. В России, в свою очередь, по просьбе президента РФ Владимира Путина были разработаны антикризисные меры как для поддержки бизнеса, так и для улучшения жизни обычных граждан.