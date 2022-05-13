Фотограф, разоблачивший фейк в Буче, заработал на спецоперации

13 мая 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Константин Либеров продает пресеты, обещая направить деньги на помощь ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фотограф из Одессы Константин Либеров, благодаря видео из-за которого был разоблачен фейк о «резне в Буче», решил подзаработать на событиях на Украине. Он создал фильтры для фото, деньги от продажи которых обещал передать ВСУ и волонтерам. Он создал 13 пресетов — фильтров для обработки фото, которые делают снимки из украинских городов более драматичными. Фотограф продает набор по 10 долларов. Либеров пообещал, что деньги пойдут на помощь ВСУ и волонтерам. Но некоторые покупатели отмечают, что так и не получили фильтров. «Я купила пресеты еще вчера, а на почту ничего не пришло. Спам перепроверила», — написала Валентина Березовская под постом Либерова в Telegram. Другой пользователь назвал проект скамом (мошенничеством, — прим.URA.RU). Либеров ранее не интересовался политикой, но после начала российской спецоперации начал резко критиковать действия армии РФ и даже демонстративно перешел на украинский язык. Либеров находился в украинской Буче 1 и 2 апреля. Снимая видео и рассказывая о городе, он не упоминал о жертвах, в убийстве которых позднее западные СМИ обвинили российских военных. На кадрах с улиц города не видно ни одного трупа. На этом же был пойман мэр Бучи Анатолий Федорук. 31 марта он опубликовал видео, на котором заявил о покинувших город российских солдатах. Тогда он не сказал ни слова про «сотни жертв», о которых ВСУ сообщило 3 апреля, обвинив Россию. В Минобороны РФ заявили, что это провокация украинской стороны. Ранее Россия начала спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации по указу президента РФ Владимира Путина. Благодаря этой вынужденной мере удалось предотвратить масштабное наступление на Донбасс и прекратить восьмилетний геноцид в отношении местных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Фотограф из Одессы Константин Либеров, благодаря видео из-за которого был разоблачен фейк о «резне в Буче», решил подзаработать на событиях на Украине. Он создал фильтры для фото, деньги от продажи которых обещал передать ВСУ и волонтерам. Он создал 13 пресетов — фильтров для обработки фото, которые делают снимки из украинских городов более драматичными. Фотограф продает набор по 10 долларов. Либеров пообещал, что деньги пойдут на помощь ВСУ и волонтерам. Но некоторые покупатели отмечают, что так и не получили фильтров. «Я купила пресеты еще вчера, а на почту ничего не пришло. Спам перепроверила», — написала Валентина Березовская под постом Либерова в Telegram. Другой пользователь назвал проект скамом (мошенничеством, — прим.URA.RU). Либеров ранее не интересовался политикой, но после начала российской спецоперации начал резко критиковать действия армии РФ и даже демонстративно перешел на украинский язык. Либеров находился в украинской Буче 1 и 2 апреля. Снимая видео и рассказывая о городе, он не упоминал о жертвах, в убийстве которых позднее западные СМИ обвинили российских военных. На кадрах с улиц города не видно ни одного трупа. На этом же был пойман мэр Бучи Анатолий Федорук. 31 марта он опубликовал видео, на котором заявил о покинувших город российских солдатах. Тогда он не сказал ни слова про «сотни жертв», о которых ВСУ сообщило 3 апреля, обвинив Россию. В Минобороны РФ заявили, что это провокация украинской стороны. Ранее Россия начала спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации по указу президента РФ Владимира Путина. Благодаря этой вынужденной мере удалось предотвратить масштабное наступление на Донбасс и прекратить восьмилетний геноцид в отношении местных жителей.