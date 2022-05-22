Украина отказалась чтить память героев ВОВ

22 мая 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Украина отказалась увековечивать память о героях Великой Отечественной войны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Верховная Рада Украины приняла решение о выходе страны из соглашения об увековечивании памяти и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Проголосовали за следующие изменения… Выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне», — написал Железняк в Telegram-канале. Соглашение об увековечивании памяти и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне было заключено между странами СНГ в 2011 году в Душанбе. По условиям соглашения, участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о бессмертном подвиге народов государств СНГ в ходе ВОВ. В последнее время власти украинских городов активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, связанные с Россией и СССР. Так, согласно закону о «декоммунизации» из воинских частей Украины были изъяты советские знамена. В Тернополе демонтировали памятник советским летчикам-освободителям, а в городе Стрый во Львовской области снесли памятник советским солдатам, освободившим его от нацистов.

Верховная Рада Украины приняла решение о выходе страны из соглашения об увековечивании памяти и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Проголосовали за следующие изменения… Выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне», — написал Железняк в Telegram-канале. Соглашение об увековечивании памяти и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне было заключено между странами СНГ в 2011 году в Душанбе. По условиям соглашения, участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о бессмертном подвиге народов государств СНГ в ходе ВОВ. В последнее время власти украинских городов активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, связанные с Россией и СССР. Так, согласно закону о «декоммунизации» из воинских частей Украины были изъяты советские знамена. В Тернополе демонтировали памятник советским летчикам-освободителям, а в городе Стрый во Львовской области снесли памятник советским солдатам, освободившим его от нацистов.