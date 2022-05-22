Украина отказалась чтить память героев ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закамск, мкр.Водник. Пермь, река кама, закамск виды, весна в городе, закамский судоремонтный завод, водники, старые водники, памятник вов закамск
Украина отказалась увековечивать память о героях Великой Отечественной войны Фото:

Верховная Рада Украины приняла решение о выходе страны из соглашения об увековечивании памяти и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Проголосовали за следующие изменения… Выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне», — написал Железняк в Telegram-канале.

Соглашение об увековечивании памяти и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне было заключено между странами СНГ в 2011 году в Душанбе. По условиям соглашения, участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о бессмертном подвиге народов государств СНГ в ходе ВОВ.

В последнее время власти украинских городов активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, связанные с Россией и СССР. Так, согласно закону о «декоммунизации» из воинских частей Украины были изъяты советские знамена. В Тернополе демонтировали памятник советским летчикам-освободителям, а в городе Стрый во Львовской области снесли памятник советским солдатам, освободившим его от нацистов.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Верховная Рада Украины приняла решение о выходе страны из соглашения об увековечивании памяти и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Проголосовали за следующие изменения… Выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне», — написал Железняк в Telegram-канале. Соглашение об увековечивании памяти и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне было заключено между странами СНГ в 2011 году в Душанбе. По условиям соглашения, участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о бессмертном подвиге народов государств СНГ в ходе ВОВ. В последнее время власти украинских городов активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, связанные с Россией и СССР. Так, согласно закону о «декоммунизации» из воинских частей Украины были изъяты советские знамена. В Тернополе демонтировали памятник советским летчикам-освободителям, а в городе Стрый во Львовской области снесли памятник советским солдатам, освободившим его от нацистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...