Александр Моор занял 14 место в рейтинге глав регионов в РФ по активности в соцсетях
Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 7-го на 14-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 16—22 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
«Александр Моор — 14-е место, неделей ранее — 7-е место», — говорится в исследовании. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю позиции не поменял — он остался на 24-й строчке рейтинга.
Ниже коллег по «тюменской матрешке» оказалась глава ХМАО Наталья Комарова. Она заняла 46-е место (на прошлой неделе — 47-е).
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RUПодписаться