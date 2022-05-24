Моор выпал из топа федерального рейтинга. Но опередил коллег по «матрешке»

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, моор александр, портрет
Александр Моор занял 14 место в рейтинге глав регионов в РФ по активности в соцсетях Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 7-го на 14-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 16—22 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Александр Моор — 14-е место, неделей ранее — 7-е место», — говорится в исследовании. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю позиции не поменял — он остался на 24-й строчке рейтинга.

Ниже коллег по «тюменской матрешке» оказалась глава ХМАО Наталья Комарова. Она заняла 46-е место (на прошлой неделе — 47-е).

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Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 7-го на 14-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 16—22 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 14-е место, неделей ранее — 7-е место», — говорится в исследовании. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю позиции не поменял — он остался на 24-й строчке рейтинга. Ниже коллег по «тюменской матрешке» оказалась глава ХМАО Наталья Комарова. Она заняла 46-е место (на прошлой неделе — 47-е).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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