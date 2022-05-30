Минздрав ДНР: ВСУ убили трех человек в школе Донецка

30 мая 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли школы в Ворошиловском и Буденовском районах Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела школ в Донецке погибло три человека, среди них один ребенок. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минздрава республики. «По состоянию на 13:24 30.05.2022 в результате обстрела в Ворошиловском и Буденовском районах г. Донецка пострадало 18 человек, из которых: 16 взрослых, 2 ребенка. Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. Также в результате обстрела погибли 3 человека, из которых 1 ребенок. Министерство здравоохранения ДНР выражает искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении Минздрава ДНР. Днем 30 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об обстреле нескольких школ в Донецке. По информации властей республики, атаку на школы устроили украинские боевики. Националисты также устроили теракт в Мелитополе. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин подчеркнул, что мирные жители регулярно подвергались карательным операциям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В результате обстрела школ в Донецке погибло три человека, среди них один ребенок. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минздрава республики. «По состоянию на 13:24 30.05.2022 в результате обстрела в Ворошиловском и Буденовском районах г. Донецка пострадало 18 человек, из которых: 16 взрослых, 2 ребенка. Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. Также в результате обстрела погибли 3 человека, из которых 1 ребенок. Министерство здравоохранения ДНР выражает искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении Минздрава ДНР. Днем 30 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об обстреле нескольких школ в Донецке. По информации властей республики, атаку на школы устроили украинские боевики. Националисты также устроили теракт в Мелитополе. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин подчеркнул, что мирные жители регулярно подвергались карательным операциям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).