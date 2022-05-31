Власти Херсона обвинили Киев в планах лишить граждан накоплений

Херсонская область переходит на рубли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины могут отключить банковскую систему для граждан освобожденных российскими войсками регионов, из-за чего жители Херсонской области рискуют лишиться своих вкладов. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«В ближайшее время, действительно, украинская банковская система отключится. Не по желанию российской стороны или ВГА Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о том, что украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям. Украинской власти плевать на то, как будут жить люди», — сказал Стремоусов в интервью каналу «Крым-24».

В регионе перешли на российскую связь, что позволит наладить работу банков из РФ, сообщает телеканал 360. Там уже начали переходить на оплату рублями. Херсонская область и часть Запорожья перешли под контроль российских военных в ходе спецоперации на Украине. По словам Стремоусова, Херсонская область может присоединиться к России не раньше, чем в 2023 году. В Запорожской области появится первый российский банк.

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