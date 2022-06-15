Мишустин раскрыл глобальную цель правительства России

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Михаил Мишустин выступил перед участниками ПМЭФ Фото:
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Глобальная цель работы российского правительства — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации. Об этом заявил премьер страны Михаил Мишустин, выступая перед участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вводной сессии по экономическим вопросам.

«Глобальная цель нашей с вами работы — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации. У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить или повернуть назад», — заявил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства РФ.

Глава кабмина отметил, что экономика России справляется с санкционным давлением. В том числе благодаря масштабным мерам поддержки бизнеса, принятым по поручению президента Владимира Путина. «Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что «антироссийские выпады Запада ударили и по мировым рынкам, еще не до конца оправившимся от последствий пандемии». «Это привело к рекордным показателям инфляции во многих странах, подорожанию бензина, угрозе возникновения дефицита продовольствия», — заметил Мишустин.

Санкционное давление на Россию усилилось с начала спецоперации на Украине. Многие западные компании объявили об уходе с российского рынка; активы РФ и ее граждан за рубежом были заморожены.

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу 15 июня. Он пройдет уже в 25-й раз. Площадка собирает лидеров бизнеса, политики, представителей экспертного, научного сообществ. Уже многие годы в его работе принимает участие президент России Владимир Путин. Его выступление ожидается 17 июня.

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Глобальная цель работы российского правительства — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации. Об этом заявил премьер страны Михаил Мишустин, выступая перед участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вводной сессии по экономическим вопросам. «Глобальная цель нашей с вами работы — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации. У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить или повернуть назад», — заявил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства РФ. Глава кабмина отметил, что экономика России справляется с санкционным давлением. В том числе благодаря масштабным мерам поддержки бизнеса, принятым по поручению президента Владимира Путина. «Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы», — отметил Мишустин. Он подчеркнул, что «антироссийские выпады Запада ударили и по мировым рынкам, еще не до конца оправившимся от последствий пандемии». «Это привело к рекордным показателям инфляции во многих странах, подорожанию бензина, угрозе возникновения дефицита продовольствия», — заметил Мишустин. Санкционное давление на Россию усилилось с начала спецоперации на Украине. Многие западные компании объявили об уходе с российского рынка; активы РФ и ее граждан за рубежом были заморожены. Петербургский международный экономический форум начинает свою работу 15 июня. Он пройдет уже в 25-й раз. Площадка собирает лидеров бизнеса, политики, представителей экспертного, научного сообществ. Уже многие годы в его работе принимает участие президент России Владимир Путин. Его выступление ожидается 17 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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