Володин поддержал инициативы Путина по улучшению жизни россиян

18 июня 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заверил, что Госдумы сделаем все необходимое, чтобы выполнить поручения Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал предложения президента России Владимира Путина по улучшению жизни россиян, которые он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Своим мнением спикер Госдумы поделился в telegram-канале. «Предложен целый ряд конкретных шагов по поддержке людей и экономики: льготная ипотека 7%; отказ от проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками для наших граждан; смягчение ответственности по налоговым преступлениям; запуск комплексной программы модернизации ЖКХ; развитие малых городов и сельских территорий; создание новой программы „промышленная ипотека под 5%“ на покупку готовых площадей для производства. Государственная Дума сделает все необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее», — написал Володин. Ранее Владимир Путин выступил с большой речью о ситуации в экономике и политике. В ходе своего выступления глава государства поручил запустить новый вид льготной ипотеки, заявил, что инфляцию нужно снизить в четыре раза, призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7%, предложил реформировать систему ЖКХ и попросил правительство держать на контроле дополнительные меры поддержки семей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал предложения президента России Владимира Путина по улучшению жизни россиян, которые он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Своим мнением спикер Госдумы поделился в telegram-канале. «Предложен целый ряд конкретных шагов по поддержке людей и экономики: льготная ипотека 7%; отказ от проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками для наших граждан; смягчение ответственности по налоговым преступлениям; запуск комплексной программы модернизации ЖКХ; развитие малых городов и сельских территорий; создание новой программы „промышленная ипотека под 5%“ на покупку готовых площадей для производства. Государственная Дума сделает все необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее», — написал Володин. Ранее Владимир Путин выступил с большой речью о ситуации в экономике и политике. В ходе своего выступления глава государства поручил запустить новый вид льготной ипотеки, заявил, что инфляцию нужно снизить в четыре раза, призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7%, предложил реформировать систему ЖКХ и попросил правительство держать на контроле дополнительные меры поддержки семей.