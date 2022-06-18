Володин поддержал инициативы Путина по улучшению жизни россиян

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал предложения президента России Владимира Путина по улучшению жизни россиян, которые он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Своим мнением спикер Госдумы поделился в telegram-канале.
«Предложен целый ряд конкретных шагов по поддержке людей и экономики: льготная ипотека 7%; отказ от проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками для наших граждан; смягчение ответственности по налоговым преступлениям; запуск комплексной программы модернизации ЖКХ; развитие малых городов и сельских территорий; создание новой программы „промышленная ипотека под 5%“ на покупку готовых площадей для производства. Государственная Дума сделает все необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее», — написал Володин.
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал предложения президента России Владимира Путина по улучшению жизни россиян, которые он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Своим мнением спикер Госдумы поделился в telegram-канале. «Предложен целый ряд конкретных шагов по поддержке людей и экономики: льготная ипотека 7%; отказ от проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками для наших граждан; смягчение ответственности по налоговым преступлениям; запуск комплексной программы модернизации ЖКХ; развитие малых городов и сельских территорий; создание новой программы „промышленная ипотека под 5%“ на покупку готовых площадей для производства. Государственная Дума сделает все необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее», — написал Володин. Ранее Владимир Путин выступил с большой речью о ситуации в экономике и политике. В ходе своего выступления глава государства поручил запустить новый вид льготной ипотеки, заявил, что инфляцию нужно снизить в четыре раза, призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7%, предложил реформировать систему ЖКХ и попросил правительство держать на контроле дополнительные меры поддержки семей.