ФСБ задержала волгоградцев, готовивших захват власти

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Местные жители планировали захват власти с применением оружия Фото:

В Волгоградской области задержали местных жителей, подозреваемых в подготовке к захвату власти с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники ФСБ и полиции выявили жителей Волгоградской области, которые причастны к созданию экстремистской организации в регионе. Они обсуждали подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил РФ», — рассказали в пресс-службе ФСБ РИА «Новости».

В отношении задержанных граждан возбуждено дело об организации экстремистского сообщества. Ранее в Херсонской области задержали диверсантов, готовивших теракты против военных РФ и военно-гражданской администрации.

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В Волгоградской области задержали местных жителей, подозреваемых в подготовке к захвату власти с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники ФСБ и полиции выявили жителей Волгоградской области, которые причастны к созданию экстремистской организации в регионе. Они обсуждали подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил РФ», — рассказали в пресс-службе ФСБ РИА «Новости». В отношении задержанных граждан возбуждено дело об организации экстремистского сообщества. Ранее в Херсонской области задержали диверсантов, готовивших теракты против военных РФ и военно-гражданской администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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