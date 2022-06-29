ФСБ задержала волгоградцев, готовивших захват власти

Местные жители планировали захват власти с применением оружия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Волгоградской области задержали местных жителей, подозреваемых в подготовке к захвату власти с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники ФСБ и полиции выявили жителей Волгоградской области, которые причастны к созданию экстремистской организации в регионе. Они обсуждали подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил РФ», — рассказали в пресс-службе ФСБ РИА «Новости».

В отношении задержанных граждан возбуждено дело об организации экстремистского сообщества. Ранее в Херсонской области задержали диверсантов, готовивших теракты против военных РФ и военно-гражданской администрации.