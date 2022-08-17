В Госдуме заявили, что боевой потенциал киевской армии уничтожен

Боевой потенциал украинской армии уничтожен, теперь России противостоят силы Запада. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооруженным силам противостоит коллективный Запад», — пояснил он РИА «Новости». Также депутат отметил, что российской стороной замечено большое количество иностранных наемников, к примеру из Британии и Польши. Шеремет уточняет, что западные страны во главе с США стремятся сделать все возможное, чтобы сохранить возможность диктовать свою волю.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что США подрывает любые альтернативные, суверенные пути развития других стран, с целью сохранить «однополярный мир». В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс попытался оправдаться после выступления главы РФ, пишет MK.RU.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Западные страны активно вмешиваются, оказывая киевским властям всевозможную помощь.
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Боевой потенциал украинской армии уничтожен, теперь России противостоят силы Запада. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооруженным силам противостоит коллективный Запад», — пояснил он РИА «Новости». Также депутат отметил, что российской стороной замечено большое количество иностранных наемников, к примеру из Британии и Польши. Шеремет уточняет, что западные страны во главе с США стремятся сделать все возможное, чтобы сохранить возможность диктовать свою волю. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что США подрывает любые альтернативные, суверенные пути развития других стран, с целью сохранить «однополярный мир». В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс попытался оправдаться после выступления главы РФ, пишет MK.RU. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Западные страны активно вмешиваются, оказывая киевским властям всевозможную помощь.