В Госдуме заявили, что боевой потенциал украинской армии уничтожен Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевой потенциал украинской армии уничтожен, теперь России противостоят силы Запада. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооруженным силам противостоит коллективный Запад», — пояснил он РИА «Новости». Также депутат отметил, что российской стороной замечено большое количество иностранных наемников, к примеру из Британии и Польши. Шеремет уточняет, что западные страны во главе с США стремятся сделать все возможное, чтобы сохранить возможность диктовать свою волю.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что США подрывает любые альтернативные, суверенные пути развития других стран, с целью сохранить «однополярный мир». В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс попытался оправдаться после выступления главы РФ, пишет MK.RU.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Западные страны активно вмешиваются, оказывая киевским властям всевозможную помощь.