The Hill: Запад ждет смертельная зима, погибнут сотни тысяч людей

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Европейцы могут замерзнуть из-за своей энергетической политики, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

На Западе может начаться «смертельная зима» из-за отказа от российских энергоносителей, в результате которой рискуют погибнуть сотни тысяч жителей Европы. Об этом заявляет американское издание The Hill.

«Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту», — пишет The Hill.

Энергетическая политика Европы может спровоцировать крупнейший энергетический кризис нашего времени, отмечает издание. Сообщается, что грядущая зима в Европе должна стать сигналом для США. Американские политики сделали все возможное для разрушения внутреннего производства энергии, а ее нехватка уже наносит ущерб средней семье в США. «Бензин по пять долларов за галлон сыграл роль как в устойчивой инфляции, так и в падении ВВП в этом году», — передает The Hill.

США отказались покупать российскую нефть из-за спецоперации РФ на Украине. Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть и взял курс на постепенное снижение зависимости от российского газа. На фоне этого жителей Европы попросили снизить температуру в домах. Стоимость газа в Европе может превысить 4 тысячи долларов зимой за тысячу кубометров, цитирует RT заявление «Газпрома». Россия побеждает на нефтяном и газовых рынках и справляется с последствиями западных ограничений, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Bloomberg.

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На Западе может начаться «смертельная зима» из-за отказа от российских энергоносителей, в результате которой рискуют погибнуть сотни тысяч жителей Европы. Об этом заявляет американское издание The Hill. «Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту», — пишет The Hill. Энергетическая политика Европы может спровоцировать крупнейший энергетический кризис нашего времени, отмечает издание. Сообщается, что грядущая зима в Европе должна стать сигналом для США. Американские политики сделали все возможное для разрушения внутреннего производства энергии, а ее нехватка уже наносит ущерб средней семье в США. «Бензин по пять долларов за галлон сыграл роль как в устойчивой инфляции, так и в падении ВВП в этом году», — передает The Hill. США отказались покупать российскую нефть из-за спецоперации РФ на Украине. Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть и взял курс на постепенное снижение зависимости от российского газа. На фоне этого жителей Европы попросили снизить температуру в домах. Стоимость газа в Европе может превысить 4 тысячи долларов зимой за тысячу кубометров, цитирует RT заявление «Газпрома». Россия побеждает на нефтяном и газовых рынках и справляется с последствиями западных ограничений, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Bloomberg.
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