В Москве попрощались с журналисткой Дарьей Дугиной

23 августа 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

В московском телецентре «Останкино» состоялась церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Проститься с Дугиной пришли глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов, писатель Захар Прилепин, журналист и телеведущий Дмитрий Киселев и многие другие. Присутствующий на похоронах лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил назвать улицу или площадь в Киеве именем погибшей девушки. Отец журналистки философ Александр Дугин заявил, что гибель его дочери сможет оправдать только победа российской армии в спецоперации на Украине. Дугина погибла в результате покушения в ночь с 20 на 21 августа. Автомобиль девушки подорвали, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция», передает RT. В ФСБ заявили, что убийство было совершено по заказу украинских спецслужб, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. Госдеп США выступил с безоговорочным осуждением убийства журналистки, сообщает Life. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье Дугиной, а также наградил ее орденом Мужества посмертно.