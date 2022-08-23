Дугин заявил, что победа в спецоперации оправдает смерть дочери

Дарья Дугина погибла за народ, заявил ее отец Александр Дугин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Трагическую гибель журналистки и политолога Дарьи Дугиной сможет оправдать только победа российской армии в спецоперации на Украине. Об этом заявил отец журналистки философ Александр Дугин.

«Она погибла за народ! За Россию! Самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только победой. Нашей победой», — сказал Дугин во время своей речи на церемонии прощания с дочерью.

Дарья Дугина погибла в результате покушения в ночь с 20 на 21 августа. Автомобиль девушки подорвали по пути с фестиваля «Традиция», передает RT. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.

23 августа в московском телецентре «Останкино» началась церемония прощания с журналисткой. Корреспондент URA.RU вел фоторепортаж с мероприятия.