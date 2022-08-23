Дугин заявил, что победа в спецоперации оправдает смерть дочери

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Дарья Дугина погибла за народ, заявил ее отец Александр Дугин Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Трагическую гибель журналистки и политолога Дарьи Дугиной сможет оправдать только победа российской армии в спецоперации на Украине. Об этом заявил отец журналистки философ Александр Дугин.

«Она погибла за народ! За Россию! Самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только победой. Нашей победой», — сказал Дугин во время своей речи на церемонии прощания с дочерью.

Дарья Дугина погибла в результате покушения в ночь с 20 на 21 августа. Автомобиль девушки подорвали по пути с фестиваля «Традиция», передает RT. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.

23 августа в московском телецентре «Останкино» началась церемония прощания с журналисткой. Корреспондент URA.RU вел фоторепортаж с мероприятия.

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Трагическую гибель журналистки и политолога Дарьи Дугиной сможет оправдать только победа российской армии в спецоперации на Украине. Об этом заявил отец журналистки философ Александр Дугин. «Она погибла за народ! За Россию! Самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только победой. Нашей победой», — сказал Дугин во время своей речи на церемонии прощания с дочерью. Дарья Дугина погибла в результате покушения в ночь с 20 на 21 августа. Автомобиль девушки подорвали по пути с фестиваля «Традиция», передает RT. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. 23 августа в московском телецентре «Останкино» началась церемония прощания с журналисткой. Корреспондент URA.RU вел фоторепортаж с мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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