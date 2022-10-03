В новых регионах РФ определили руководителей отделений парламентских партий

04 октября 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

Пушилин может возглавить отделение «Единой России» в ДНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Все пять парламентских партий начнут работу в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. В ближайшее время будет запущена процедура формирования руководства четырех отделений. «Будут предложены кандидаты на должности глав отделений партии в новых регионах. На данный момент, по словам единоросса, уже есть понимание по двум из них: в ДНР партийную организацию „Единой России“ возглавит Денис Пушилин, а в Херсонской области (глава региона — Владимир Сальдо) — замруководителя думской фракции единороссов Игорь Кастюкевич», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. О том, кто возглавит партийные отделения в ЛНР и Запорожье, издание умалчивает. При этом выборы депутатов Госдумы от новых территорий пройдут не раньше 2026 года, когда истечет срок полномочий текущего созыва. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией. 3 октября Госдума приняла соответствующие законы. В частности, ратифицировала договоры о присоединении регионов и одобрила аналогичные федеральные конституционные законы в первом чтении и в целом. Уточнялось, что новые территории войдут в состав РФ в границах на день их образования.

Все пять парламентских партий начнут работу в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. В ближайшее время будет запущена процедура формирования руководства четырех отделений. «Будут предложены кандидаты на должности глав отделений партии в новых регионах. На данный момент, по словам единоросса, уже есть понимание по двум из них: в ДНР партийную организацию „Единой России“ возглавит Денис Пушилин, а в Херсонской области (глава региона — Владимир Сальдо) — замруководителя думской фракции единороссов Игорь Кастюкевич», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. О том, кто возглавит партийные отделения в ЛНР и Запорожье, издание умалчивает. При этом выборы депутатов Госдумы от новых территорий пройдут не раньше 2026 года, когда истечет срок полномочий текущего созыва. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией. 3 октября Госдума приняла соответствующие законы. В частности, ратифицировала договоры о присоединении регионов и одобрила аналогичные федеральные конституционные законы в первом чтении и в целом. Уточнялось, что новые территории войдут в состав РФ в границах на день их образования.