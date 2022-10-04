«Ведомости» раскрыли, кто утвердит руководителей новых регионов России

«Ведомости»: руководителей новых регионов РФ будут утверждать их парламенты

05 октября 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Руководители новых регионов РФ будут утверждаться депутатами парламентов в ближайшее время, пишут «Ведомости» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Руководителей новых регионов России будут утверждать их парламенты. Такой вариант рассматривается как наиболее вероятный, сказал близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». «Но в ДНР и ЛНР парламенты есть, а вот с Запорожьем и Херсонской областью ситуация неясная», — отметил он. По его словам, в законах не прописали то, как именно проводить выборы, так как до сих пор окончательного решения нет. Ранее стало известно, что все пять парламентских партий в ближайшее время начнут работу в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Глава ДНР Денис Пушилин может возглавить отделение «Единой России» в республике. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией. 3 октября Госдума приняла соответствующие законы. В частности, ратифицировала договоры о присоединении регионов и одобрила аналогичные федеральные конституционные законы в первом чтении и в целом. Сообщалось, что новые территории войдут в состав РФ в границах на день их образования.

Руководителей новых регионов России будут утверждать их парламенты. Такой вариант рассматривается как наиболее вероятный, сказал близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». «Но в ДНР и ЛНР парламенты есть, а вот с Запорожьем и Херсонской областью ситуация неясная», — отметил он. По его словам, в законах не прописали то, как именно проводить выборы, так как до сих пор окончательного решения нет. Ранее стало известно, что все пять парламентских партий в ближайшее время начнут работу в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Глава ДНР Денис Пушилин может возглавить отделение «Единой России» в республике. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией. 3 октября Госдума приняла соответствующие законы. В частности, ратифицировала договоры о присоединении регионов и одобрила аналогичные федеральные конституционные законы в первом чтении и в целом. Сообщалось, что новые территории войдут в состав РФ в границах на день их образования.