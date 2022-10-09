Член совета при Путине: страны Запада хотят вынудить РФ пойти на уступки по Украине

10 октября 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Безпалько: страны Запада хотят вынудить РФ пойти на уступки по ситуации на Украине Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада стремятся вынудить Россию пойти на уступки по ситуации на Украине. Об этом заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимире Путине Богдан Безпалько. «Возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы», — считает Безпалько. Его слова передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине. По его словам, официально таких предложений от Анкары не поступало. До этого представитель президента Турции Ибрагим Калын выдвинул предположение о том, что президент РФ Владимир Путин планирует заключить «новую большую сделку» с Западом.

Страны Запада стремятся вынудить Россию пойти на уступки по ситуации на Украине. Об этом заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимире Путине Богдан Безпалько. «Возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы», — считает Безпалько. Его слова передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине. По его словам, официально таких предложений от Анкары не поступало. До этого представитель президента Турции Ибрагим Калын выдвинул предположение о том, что президент РФ Владимир Путин планирует заключить «новую большую сделку» с Западом.