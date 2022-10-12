Как изменится пособие для мам в 2023 году

В 2023 году в России вырастет пособие по уходу за ребенком

12 октября 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком в среднем по России составит около 15 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году для нетрудоустроенных мам изменятся правила получения пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Как сообщает портал «Госуслуги», им будет назначаться новое универсальное пособие с учетом нуждаемости. «Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет войдут в состав нового универсального пособия. С 2023 года его можно получать начиная с беременности и до 17-летия ребенка. Оно будет назначаться на 12 месяцев при совпадении таких условий: среднедушевой доход семьи не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Имущества у членов семьи не больше установленного перечня. Взрослые члены семьи имеют доход или объективную причину его отсутствия», — сообщили на «Госуслугах». С 2023 года нетрудоустроенный родитель будет получать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Максимальная сумма в среднем по России составит около 15 тысяч рублей в месяц, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 7 678 рублей. При наличии трудового договора и социальных взносов пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет назначаться по прежним правилам.

В 2023 году для нетрудоустроенных мам изменятся правила получения пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Как сообщает портал «Госуслуги», им будет назначаться новое универсальное пособие с учетом нуждаемости. «Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет войдут в состав нового универсального пособия. С 2023 года его можно получать начиная с беременности и до 17-летия ребенка. Оно будет назначаться на 12 месяцев при совпадении таких условий: среднедушевой доход семьи не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Имущества у членов семьи не больше установленного перечня. Взрослые члены семьи имеют доход или объективную причину его отсутствия», — сообщили на «Госуслугах». С 2023 года нетрудоустроенный родитель будет получать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Максимальная сумма в среднем по России составит около 15 тысяч рублей в месяц, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 7 678 рублей. При наличии трудового договора и социальных взносов пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет назначаться по прежним правилам.