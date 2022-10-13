МО РФ: ВСУ пытались прорваться по трем направлениям, но потеряли свыше 100 бойцов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
ВСУ потеряли свыше 100 солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться по трем направления, но потеряли свыше 100 бойцов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Вооруженные силы РФ успешно отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Было уничтожено свыше 100 украинских бойцов. <…> ВСУ попытались атаковать Орлянку, Котляровку Харьковской области, но ВС РФ отразили все атаки», — сообщают в ведомстве. Также ВСУ попытались атаковать по направлению реки Жеребец в Луганской народной республики (ЛНР), но потерпели поражение, потеряв 60 бойцов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться по трем направления, но потеряли свыше 100 бойцов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Вооруженные силы РФ успешно отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Было уничтожено свыше 100 украинских бойцов. <…> ВСУ попытались атаковать Орлянку, Котляровку Харьковской области, но ВС РФ отразили все атаки», — сообщают в ведомстве. Также ВСУ попытались атаковать по направлению реки Жеребец в Луганской народной республики (ЛНР), но потерпели поражение, потеряв 60 бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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