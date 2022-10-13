МО РФ: ВСУ пытались прорваться по трем направлениям, но потеряли свыше 100 бойцов

ВСУ потеряли свыше 100 солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться по трем направления, но потеряли свыше 100 бойцов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Вооруженные силы РФ успешно отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Было уничтожено свыше 100 украинских бойцов. <…> ВСУ попытались атаковать Орлянку, Котляровку Харьковской области, но ВС РФ отразили все атаки», — сообщают в ведомстве. Также ВСУ попытались атаковать по направлению реки Жеребец в Луганской народной республики (ЛНР), но потерпели поражение, потеряв 60 бойцов.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер