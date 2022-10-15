Джо Байден посоветовал не связываться с парнями Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время выступления в колледже Ирвин-Вэлли президент США Джо Байден подошел сзади к одной из девушек, обнял и посоветовал не связываться с мужчинами, пока ей не исполниться 30 лет. Кадры с американским лидером появились в социальных сетях.

«А теперь важная вещь, которую я говорил своей дочери и внучкам. Не связывайся всерьез с парнями, пока не исполнится 30 лет», — сказал Байден.

Американский лидер повторил эту фразу дважды, после чего служба безопасности попросила прекратить съемку. В ответ на реплику девушка ответила Байдену «хорошо».

Несколько дней назад Байден попал в другую неловкую ситуацию. Во время своего выступления в американском штате Колорадо он заявил, что его сын Бо погиб в Ираке. На самом деле старший сын Байдена умер от опухоли мозга в 2015 году.