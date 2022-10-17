Жители Златоуста посетили мобилизованных земляков в Елани. Видео

17 октября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Жители сообщили, что у мобилизованных хороший настрой Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Златоуста (Челябинская область) посетили мобилизованных земляков в учебном центре в Елани. Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители собрали для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО, посылки. «Златоустовцы активно участвуют в сборе вещей для своих защитников. При поддержке администрации Златоустовского городского округа инициативные горожане отправили в Учебный центр в Елани (Свердловская область) посылки для мобилизованных и военнослужащих, которые в данный момент участвуют в специальной военной операции на Украине», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста. На опубликованном видео мужчина рассказывает, что жители очень долго добирались до учебного центра. У мобилизованных все нормально. Настроены, по словам автора видео, хорошо. Во всех муниципалитетах региона жители собирают посылки для отправки мобилизованным, проходящим боевое слаживание и участвующим в СВО. Предприятия и администрации также собирают все необходимое для фронта. Так, к началу ноября на Ашинском метзаводе планируют собрать средства для приобретения автомобиля УАЗ, чтобы он перевозил раненных на фронте.

Жители Златоуста (Челябинская область) посетили мобилизованных земляков в учебном центре в Елани. Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители собрали для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО, посылки. «Златоустовцы активно участвуют в сборе вещей для своих защитников. При поддержке администрации Златоустовского городского округа инициативные горожане отправили в Учебный центр в Елани (Свердловская область) посылки для мобилизованных и военнослужащих, которые в данный момент участвуют в специальной военной операции на Украине», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста. На опубликованном видео мужчина рассказывает, что жители очень долго добирались до учебного центра. У мобилизованных все нормально. Настроены, по словам автора видео, хорошо. Во всех муниципалитетах региона жители собирают посылки для отправки мобилизованным, проходящим боевое слаживание и участвующим в СВО. Предприятия и администрации также собирают все необходимое для фронта. Так, к началу ноября на Ашинском метзаводе планируют собрать средства для приобретения автомобиля УАЗ, чтобы он перевозил раненных на фронте.