Жители Златоуста посетили мобилизованных земляков в Елани. Видео

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Полигон Тввику. Тюмень , мобилизованные
Жители сообщили, что у мобилизованных хороший настрой Фото:
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Мобилизация в России

Жители Златоуста (Челябинская область) посетили мобилизованных земляков в учебном центре в Елани. Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители собрали для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО, посылки.

«Златоустовцы активно участвуют в сборе вещей для своих защитников. При поддержке администрации Златоустовского городского округа инициативные горожане отправили в Учебный центр в Елани (Свердловская область) посылки для мобилизованных и военнослужащих, которые в данный момент участвуют в специальной военной операции на Украине», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста.

На опубликованном видео мужчина рассказывает, что жители очень долго добирались до учебного центра. У мобилизованных все нормально. Настроены, по словам автора видео, хорошо.

Во всех муниципалитетах региона жители собирают посылки для отправки мобилизованным, проходящим боевое слаживание и участвующим в СВО. Предприятия и администрации также собирают все необходимое для фронта. Так, к началу ноября на Ашинском метзаводе планируют собрать средства для приобретения автомобиля УАЗ, чтобы он перевозил раненных на фронте.

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Жители Златоуста (Челябинская область) посетили мобилизованных земляков в учебном центре в Елани. Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители собрали для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО, посылки. «Златоустовцы активно участвуют в сборе вещей для своих защитников. При поддержке администрации Златоустовского городского округа инициативные горожане отправили в Учебный центр в Елани (Свердловская область) посылки для мобилизованных и военнослужащих, которые в данный момент участвуют в специальной военной операции на Украине», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста. На опубликованном видео мужчина рассказывает, что жители очень долго добирались до учебного центра. У мобилизованных все нормально. Настроены, по словам автора видео, хорошо. Во всех муниципалитетах региона жители собирают посылки для отправки мобилизованным, проходящим боевое слаживание и участвующим в СВО. Предприятия и администрации также собирают все необходимое для фронта. Так, к началу ноября на Ашинском метзаводе планируют собрать средства для приобретения автомобиля УАЗ, чтобы он перевозил раненных на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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