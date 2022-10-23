В МО РФ предупредили о подготовке Киевом «кровавой провокации» в Харьковской области

24 октября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Киев во время раздачи еды планирует обстрелять жителей Харькова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев в понедельник готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан для обвинения Вооруженных сил (ВС) РФ в многочисленных жертвах среди гражданского населения. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине. «24 октября в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Как отметили в штабе, террористическая акция спланирована киевским режимом с целью дискредитации ВС РФ и обвинений российских военных в убийстве мирного населения. Накануне стало известно, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Еще одна жестокая провокация была осуществлена летом, когда в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных украинцев. Всего в изоляторе находились 193 солдата. Власти ДНР сообщали, что удар по СИЗО был нанесен из американских РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины.

Киев в понедельник готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан для обвинения Вооруженных сил (ВС) РФ в многочисленных жертвах среди гражданского населения. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине. «24 октября в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Как отметили в штабе, террористическая акция спланирована киевским режимом с целью дискредитации ВС РФ и обвинений российских военных в убийстве мирного населения. Накануне стало известно, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Еще одна жестокая провокация была осуществлена летом, когда в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных украинцев. Всего в изоляторе находились 193 солдата. Власти ДНР сообщали, что удар по СИЗО был нанесен из американских РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины.