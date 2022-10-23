23 октября 2022

В МО РФ предупредили о подготовке Киевом «кровавой провокации» в Харьковской области

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, сво
Киев во время раздачи еды планирует обстрелять жителей Харькова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев в понедельник готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан для обвинения Вооруженных сил (ВС) РФ в многочисленных жертвах среди гражданского населения. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

«24 октября в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Как отметили в штабе, террористическая акция спланирована киевским режимом с целью дискредитации ВС РФ и обвинений российских военных в убийстве мирного населения.

Накануне стало известно, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Еще одна жестокая провокация была осуществлена летом, когда в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных украинцев. Всего в изоляторе находились 193 солдата. Власти ДНР сообщали, что удар по СИЗО был нанесен из американских РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Киев в понедельник готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан для обвинения Вооруженных сил (ВС) РФ в многочисленных жертвах среди гражданского населения. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине. «24 октября в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Как отметили в штабе, террористическая акция спланирована киевским режимом с целью дискредитации ВС РФ и обвинений российских военных в убийстве мирного населения. Накануне стало известно, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Еще одна жестокая провокация была осуществлена летом, когда в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных украинцев. Всего в изоляторе находились 193 солдата. Власти ДНР сообщали, что удар по СИЗО был нанесен из американских РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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