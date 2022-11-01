Замглавы проекта Путина рассказал, как простые россияне становятся мэрами городов

Замглавы проекта Путина Первенцев: выпускники президентской платформы становятся мэрами городов

01 ноября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

На базе платформы «Россия — страна возможностей» запущено кадровое агентство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выпускники платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина, занимают должности глав регионов, мэров городов, заместителей федеральных министров, губернаторов, главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов. Об этом URA.RU рассказал заместитель гендиректора платформы «Россия — страна возможностей», директор Департамента по карьерному развитию участников конкурсов и проектов Алексей Первенцев. «Самый известный пример, пожалуй, наш флагманский конкурс „Лидеры России“ (проект платформы „Россия — страна возможностей“ — прим. URA.RU). Уже 370 выпускников за все четыре сезона получили высокие назначения, в том числе на должности заместителей федеральных министров, глав регионов, заместителей губернаторов, мэров городов, главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов», — подчеркнул Алексей Первенцев. По словам заместителя гендиректора, кадровое агентство, созданное на базе платформы «Россия — страна возможностей», помогает подбирать специалистов именно для госсектора. «Кадровое агентство на базе нашей платформы уникально — мы первые в России, кто сосредоточен именно на работе с государственным сектором. У коммерческих агентств на рынке нет подобного опыта. Более того, в их работе важна скорость, поэтому бюрократические процессы пугают такие компании. Наше агентство, напротив, было создано с учетом всей этой специфики», — добавил Первенцев. В России 1 ноября открылось кадровое агентство на базе платформы «Россия — страна возможностей». Помочь в подборе специалистов организация может не только госструктурам, но и малому, среднему бизнесу, частным предпринимателям у которых недостаточно развита функция HR. Сейчас в кадровом агентстве представлено более 100 вакансий для 11 клиентов и более 15 миллионов кандидатов — выпускников конкурсов платформы. «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. За 4 года работы платформы, объединяющей 26 проектов, участниками стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира.

Выпускники платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина, занимают должности глав регионов, мэров городов, заместителей федеральных министров, губернаторов, главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов. Об этом URA.RU рассказал заместитель гендиректора платформы «Россия — страна возможностей», директор Департамента по карьерному развитию участников конкурсов и проектов Алексей Первенцев. «Самый известный пример, пожалуй, наш флагманский конкурс „Лидеры России“ (проект платформы „Россия — страна возможностей“ — прим. URA.RU). Уже 370 выпускников за все четыре сезона получили высокие назначения, в том числе на должности заместителей федеральных министров, глав регионов, заместителей губернаторов, мэров городов, главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов», — подчеркнул Алексей Первенцев. По словам заместителя гендиректора, кадровое агентство, созданное на базе платформы «Россия — страна возможностей», помогает подбирать специалистов именно для госсектора. «Кадровое агентство на базе нашей платформы уникально — мы первые в России, кто сосредоточен именно на работе с государственным сектором. У коммерческих агентств на рынке нет подобного опыта. Более того, в их работе важна скорость, поэтому бюрократические процессы пугают такие компании. Наше агентство, напротив, было создано с учетом всей этой специфики», — добавил Первенцев. В России 1 ноября открылось кадровое агентство на базе платформы «Россия — страна возможностей». Помочь в подборе специалистов организация может не только госструктурам, но и малому, среднему бизнесу, частным предпринимателям у которых недостаточно развита функция HR. Сейчас в кадровом агентстве представлено более 100 вакансий для 11 клиентов и более 15 миллионов кандидатов — выпускников конкурсов платформы. «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. За 4 года работы платформы, объединяющей 26 проектов, участниками стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира.